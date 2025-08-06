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  4. Шовковский назвал причину поражения Динамо против Пафоса в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
06 августа 2025, 00:52 |
410
0

Шовковский назвал причину поражения Динамо против Пафоса в Лиге чемпионов

Киевляне проиграли 0:1

06 августа 2025, 00:52 |
410
0
Шовковский назвал причину поражения Динамо против Пафоса в Лиге чемпионов
ФК Динамо. Александр Шовковский

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» провело первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Соперником «бело-синих» стала кипрская команда «Пафос». Номинально домашний для нашей команды, прошел в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Подопечные Шовковского проиграли 0:1.

Тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал это поражение.

– Что, по вашему мнению, было ключевым в этом матче? Возможно, нереализованный момент Дубинчака или неназначенный пенальти? Болельщики в комментариях массово жалуются на судейство. Насколько оно повлияло на игру?

– Давайте не будем затрагивать тему судейства. Хочу сказать, что если мы хотим проходить дальше в турнире, мы должны использовать те моменты, которые у нас были. В первом случае был выход три в одного, и мы должны были реализовать эту возможность. Еще одну возможность в первом тайме мы имели после стандартного положения, и тоже должны были ее реализовать.

Индивидуальное мастерство сказалось. Для меня одинаковые ошибки при обороне и при атаке. Результат матча складывается из пропущенных и забитых мячей. Мы сделали ошибки, когда не забили, и сделали ошибку, когда пропустили. И имеем результат первого матча.

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ШОВКОВСКИЙ: «Был выход три на один. И после стандарта не забили»
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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