Шовковский назвал причину поражения Динамо против Пафоса в Лиге чемпионов

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» провело первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Соперником «бело-синих» стала кипрская команда «Пафос». Номинально домашний для нашей команды, прошел в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Подопечные Шовковского проиграли 0:1.

Тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал это поражение.

– Что, по вашему мнению, было ключевым в этом матче? Возможно, нереализованный момент Дубинчака или неназначенный пенальти? Болельщики в комментариях массово жалуются на судейство. Насколько оно повлияло на игру?

– Давайте не будем затрагивать тему судейства. Хочу сказать, что если мы хотим проходить дальше в турнире, мы должны использовать те моменты, которые у нас были. В первом случае был выход три в одного, и мы должны были реализовать эту возможность. Еще одну возможность в первом тайме мы имели после стандартного положения, и тоже должны были ее реализовать.

Индивидуальное мастерство сказалось. Для меня одинаковые ошибки при обороне и при атаке. Результат матча складывается из пропущенных и забитых мячей. Мы сделали ошибки, когда не забили, и сделали ошибку, когда пропустили. И имеем результат первого матча.