Англия07 августа 2025, 00:28 |
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Забарный отказался говорить о трансфере. У него только одна цель
Илья отказал именитым клубам АПЛ
07 августа 2025, 00:28 |
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22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.
Однако сам Илья определил для себя приоритет – он будет ждать трансфера в «ПСЖ». Илья дал слово парижанам, что готов ждать перехода. Именно по этой причине Забарный отказался говорить о трансфере в клубы АПЛ, а им интересовались «Ливерпуль» и «Ньюкасл».
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.
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