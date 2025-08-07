Забарный отказался говорить о трансфере. У него только одна цель

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Однако сам Илья определил для себя приоритет – он будет ждать трансфера в «ПСЖ». Илья дал слово парижанам, что готов ждать перехода. Именно по этой причине Забарный отказался говорить о трансфере в клубы АПЛ, а им интересовались «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.