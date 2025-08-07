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  4. Забарный отказался говорить о трансфере. У него только одна цель
Англия
07 августа 2025, 00:28 |
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Забарный отказался говорить о трансфере. У него только одна цель

Илья отказал именитым клубам АПЛ

07 августа 2025, 00:28 |
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Забарный отказался говорить о трансфере. У него только одна цель
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Однако сам Илья определил для себя приоритет – он будет ждать трансфера в «ПСЖ». Илья дал слово парижанам, что готов ждать перехода. Именно по этой причине Забарный отказался говорить о трансфере в клубы АПЛ, а им интересовались «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Дмитрий Олейник Источник: ParisTeam
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