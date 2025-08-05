«Я очень рад». Экс-голкипер Бенфики прокомментировал игру Трубина

Экс-голкипер «Бенфики» Артур Мораэс оценил игру украинского вратаря Анатолия Трубина:

«Он пришел молодым, в процессе развития. В прошлом году он завоевал трофей, а теперь начинает новый сезон с победы в Суперкубке, и это важно для старта третьего сезона в «Бенфике». У него есть все, чтобы провести отличный сезон, и я буду болеть за него, чтобы он стал чемпионом и достиг этой цели».

«Когда не выигрываешь, давление становится сильнее, а потребность в победах возрастает. В этом году тот, кто будет стоять в воротах, должен будет жить с давлением и требованиями болельщиков. Но эти требования будут предъявляться ко всей команде, и игроки должны быть к этому готовы».

«Конкуренция полезна для всех, потому что она позволяет каждому расти, а команде – расти еще больше. Эта конкуренция между ними придает команде качество. Выигрывает тренер и выигрывает «Бенфика», которая получает двух вратарей с потенциалом на будущее и экономически выгодных. В этой ситуации выигрывают все».

«Я очень рад, что у «Бенфики» есть хорошие вратари. Важно, чтобы Трубин и Самуэл были уверены в себе и не сдавались. Я рад видеть, как они хорошо работают, и рад работе, которую с ними проводит Нуно Сантуш (прим. – тренер вратарей). Пусть будут хорошие защиты».

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