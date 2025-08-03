ФОТО. Голкипер сборной Украины похвастался подарком от Усика

Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин похвастался подарком от украинского боксера Александра Усика. Анатолий поблагодарил абсолютного чемпиона мира.

«Благодарю легенда», – лаконично написал украинский голкипер.

Трубин поставил эмодзи «козла», который на английский переводится как «goat». Таким образом в спорте называют «величайших за все время», то есть «Greatest Of All Time».

Трубину 1 августа исполнилось 24 года, поэтому вполне возможно, что подарок от Усика назначен именно в честь дня рождения Анатолия.