Португалия03 августа 2025, 17:04 | Обновлено 03 августа 2025, 17:05
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ФОТО. Голкипер сборной Украины похвастался подарком от Усика
Анатолий Трубин опубликовал stories в Instagram
03 августа 2025, 17:04 | Обновлено 03 августа 2025, 17:05
2623
0
Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин похвастался подарком от украинского боксера Александра Усика. Анатолий поблагодарил абсолютного чемпиона мира.
«Благодарю легенда», – лаконично написал украинский голкипер.
Трубин поставил эмодзи «козла», который на английский переводится как «goat». Таким образом в спорте называют «величайших за все время», то есть «Greatest Of All Time».
Трубину 1 августа исполнилось 24 года, поэтому вполне возможно, что подарок от Усика назначен именно в честь дня рождения Анатолия.
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