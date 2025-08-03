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Португалия
03 августа 2025, 17:04 | Обновлено 03 августа 2025, 17:05
2623
0

ФОТО. Голкипер сборной Украины похвастался подарком от Усика

Анатолий Трубин опубликовал stories в Instagram

03 августа 2025, 17:04 | Обновлено 03 августа 2025, 17:05
2623
0
ФОТО. Голкипер сборной Украины похвастался подарком от Усика
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер национальной сборной Украины Анатолий Трубин похвастался подарком от украинского боксера Александра Усика. Анатолий поблагодарил абсолютного чемпиона мира.

«Благодарю легенда», – лаконично написал украинский голкипер.

Трубин поставил эмодзи «козла», который на английский переводится как «goat». Таким образом в спорте называют «величайших за все время», то есть «Greatest Of All Time».

Трубину 1 августа исполнилось 24 года, поэтому вполне возможно, что подарок от Усика назначен именно в честь дня рождения Анатолия.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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