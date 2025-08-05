100 миллионов евро. Бавария нацелилась на футболиста Реала

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.

По информации источника, немецкий гранд намерен подписать 22-летнего француза как игрока на замену Жоау Пальинье, ушедшему в «Тоттенхэм». Испанский клуб с игроком прощаться не намерен: «сливочные» готовы отпустить Камавингу лишь в случае суперпредложение, сумма которого может составить до 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эдуардо Камавинга провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» принял важное решение после интереса от грандов АПЛ.