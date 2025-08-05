100 миллионов евро. Бавария нацелилась на футболиста Реала
Эдуардо Камавинга привлекает внимание немецкого гранда
Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга привлекает внимание мюнхенской «Баварии», сообщает Fichajes.
По информации источника, немецкий гранд намерен подписать 22-летнего француза как игрока на замену Жоау Пальинье, ушедшему в «Тоттенхэм». Испанский клуб с игроком прощаться не намерен: «сливочные» готовы отпустить Камавингу лишь в случае суперпредложение, сумма которого может составить до 100 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Эдуардо Камавинга провел 35 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» принял важное решение после интереса от грандов АПЛ.
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