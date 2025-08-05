Звезда Реала принял важное решение после интереса от грандов АПЛ
Родриго намерен остаться в мадридском гранде
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», сообщает Mirror Football.
По информации источника, 24-летний футболист после проявления к нему интереса со стороны английских грандов принял решение остаться в мадридском гранде и бороться за своем место в составе.
В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо хочет подписать в «Реал» еще двоих футболистов.
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