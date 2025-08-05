Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Реала принял важное решение после интереса от грандов АПЛ
Испания
05 августа 2025, 18:44 |
696
0

Звезда Реала принял важное решение после интереса от грандов АПЛ

Родриго намерен остаться в мадридском гранде

05 августа 2025, 18:44 |
696
0
Звезда Реала принял важное решение после интереса от грандов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго привлекает внимание «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», сообщает Mirror Football.

По информации источника, 24-летний футболист после проявления к нему интереса со стороны английских грандов принял решение остаться в мадридском гранде и бороться за своем место в составе.

В прошедшем сезоне Родриго провел 51 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Хаби Алонсо хочет подписать в «Реал» еще двоих футболистов.

По теме:
Клуб Лиги чемпионов заинтересован в звезде сборной Украины. Известна цена
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт со словацким клубом
Украинский голкипер объяснил, почему променял Байер на Славию
Родриго Гоес Реал Мадрид Арсенал Лондон Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Тоттенхэм
Даниил Кирияка Источник: The Mirror
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Футбол | 05 августа 2025, 12:05 1
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26

Место в воротах займет Тибо Куртуа, удары с 11-метровой отметки доверят Килиану Мбаппе

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Футбол | 05 августа 2025, 08:45 9
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»

Итальянский тренер высказался об Артеме

Первая лига. Победы Ворсклы и Черноморца, паненка Парагвая
Футбол | 05.08.2025, 18:09
Первая лига. Победы Ворсклы и Черноморца, паненка Парагвая
Первая лига. Победы Ворсклы и Черноморца, паненка Парагвая
Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Футбол | 04.08.2025, 20:48
Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Динамо – Пафос. Прогноз и анонс на матч раунда Q3 квалификации ЛЧ
Футбол | 05.08.2025, 13:00
Динамо – Пафос. Прогноз и анонс на матч раунда Q3 квалификации ЛЧ
Динамо – Пафос. Прогноз и анонс на матч раунда Q3 квалификации ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
04.08.2025, 13:12 59
Футбол
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
04.08.2025, 05:12
Футбол
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
04.08.2025, 04:55 24
Теннис
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
04.08.2025, 08:12 5
Бокс
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
04.08.2025, 06:42 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
04.08.2025, 00:04 2
Бокс
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
04.08.2025, 07:44 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем