Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо хочет подписать в Реал еще двоих футболистов
Испания
05 августа 2025, 16:27 |
1616
0

Хаби Алонсо хочет подписать в Реал еще двоих футболистов

Коуч планирует усилить «сливочных» в летнее трансферное окно

05 августа 2025, 16:27 |
1616
0
Хаби Алонсо хочет подписать в Реал еще двоих футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо планирует провернуть еще два трансфера в летнее трансферное окно, чтобы усилить состав «сливочных».

По информации The Athletic, наставник «сливочных» хотел бы видеть еще двух новых футболистов, в том числе потенциальную замену Родриго, если бразилец покинет команду.

В клубе отмечают, что нынешний состав формировался под требования Алонсо, но подчеркивают: в ближайшее время новых трансферов не ожидается.

Этим летом клуб подписал защитников Трента Александера-Арнольда, Альваро Каррераса и Дина Хейсена, а также вингера Франко Мастантуоно.

Ранее сообщалось, что аутсайдер Ла Лиги хочет подписать экс-капитана Реала, которого выгнал Алонсо

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт со словацким клубом
Украинский голкипер объяснил, почему променял Байер на Славию
МЮ сделал официальное предложение по форварду. Дает 85+ млн
Хаби Алонсо Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник: The Athletic
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейнджерс – Виктория П. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 05 августа 2025, 15:06 0
Рейнджерс – Виктория П. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Виктория П. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 5 августа в 21:00 по Киеву

Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Теннис | 05 августа 2025, 05:10 0
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале

Марта Костюк уступила Елене Рыбакиной, Виктория Мбоко прошла Джессику Бузас Манейро

Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Футбол | 04.08.2025, 23:12
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Ключевой футболист Шахтера пропустит первый матч с Панатинаикосом
Футбол | 05.08.2025, 10:13
Ключевой футболист Шахтера пропустит первый матч с Панатинаикосом
Ключевой футболист Шахтера пропустит первый матч с Панатинаикосом
Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
Футбол | 04.08.2025, 21:24
Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
04.08.2025, 00:01 2
Бокс
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
05.08.2025, 08:22 24
Футбол
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
04.08.2025, 07:23 6
Футбол
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
04.08.2025, 06:42 2
Футбол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
04.08.2025, 06:06 2
Бокс
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
04.08.2025, 05:12
Футбол
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
04.08.2025, 04:55 24
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
04.08.2025, 00:04 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем