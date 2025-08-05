Хаби Алонсо хочет подписать в Реал еще двоих футболистов

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо планирует провернуть еще два трансфера в летнее трансферное окно, чтобы усилить состав «сливочных».

По информации The Athletic, наставник «сливочных» хотел бы видеть еще двух новых футболистов, в том числе потенциальную замену Родриго, если бразилец покинет команду.

В клубе отмечают, что нынешний состав формировался под требования Алонсо, но подчеркивают: в ближайшее время новых трансферов не ожидается.

Этим летом клуб подписал защитников Трента Александера-Арнольда, Альваро Каррераса и Дина Хейсена, а также вингера Франко Мастантуоно.

Ранее сообщалось, что аутсайдер Ла Лиги хочет подписать экс-капитана Реала, которого выгнал Алонсо