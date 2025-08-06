Андреа КОСТЮК: «За последний год забил за Милан 150 голов. Суммарно – 1000»
Юный футболист академии «Милана» забивает очень много
13-летний футболист академии «Милана» Андреа Костюк в эксклюзивном интервью Sport.ua подтвердил, что забил более 1000 голов за 4 года в составе россонери:
– Помните ли вы свой первый день в академии «Милана»? Какие были ощущения?
– Впервые я пошел туда с другом из футбольной школы Ассаго на просмотр. Я был еще очень маленьким и не совсем понимал, куда мы попали.
– В итальянской прессе пишут, что вы забили более 850 голов. Это правда?
– Да, за последний год – почти еще 150 голов, а всего за последние четыре года – 1000. Это правда.
– Какой из почти тысячи голов запомнился больше всего?
– Гол с центра поля. И еще один – бисиклета! Удар через себя левой ногой, хотя я правша.
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