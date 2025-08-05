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Украина. Вторая лига
05 августа 2025, 21:10 | Обновлено 05 августа 2025, 21:16
288
0

Ардельянов прокомментировал слухи о том, что он покинул Ужгород

Специалист остался в украинском клубе

05 августа 2025, 21:10 | Обновлено 05 августа 2025, 21:16
288
0
Ардельянов прокомментировал слухи о том, что он покинул Ужгород
ФК Ужгород. Феликс Ардельянов

Стратегический директор «Ужгорода» Феликс Ардельянов эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал информацию о том, что он покинул украинский клуб:

«Информация о том, что я покинул клуб, не соответствует действительности.

Наш клуб органично развивается в нескольких направлениях, мы обновляем и увеличиваем менеджерскую команду в этом сезоне, хотим, чтобы клуб прогрессировал, поэтому органично в таких направлениях, как маркетинг или работа с общественностью, появляются свои тимлиды. У меня же, в свою очередь, появляется больше времени и возможностей в селекционной и трансферной работе. Стратегия нашего клуба заключается в том, чтобы найти молодой талант, воспитать и прокачать его до высокого уровня и довести до клуба уровня УПЛ. В этом сезоне я сосредотаюсь именно на этих задачах».

Ранее сообщалось о том, что топ-менеджер клуба Второй лиги Украины неожиданно покинул свой пост.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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