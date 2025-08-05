Ардельянов прокомментировал слухи о том, что он покинул Ужгород
Специалист остался в украинском клубе
Стратегический директор «Ужгорода» Феликс Ардельянов эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал информацию о том, что он покинул украинский клуб:
«Информация о том, что я покинул клуб, не соответствует действительности.
Наш клуб органично развивается в нескольких направлениях, мы обновляем и увеличиваем менеджерскую команду в этом сезоне, хотим, чтобы клуб прогрессировал, поэтому органично в таких направлениях, как маркетинг или работа с общественностью, появляются свои тимлиды. У меня же, в свою очередь, появляется больше времени и возможностей в селекционной и трансферной работе. Стратегия нашего клуба заключается в том, чтобы найти молодой талант, воспитать и прокачать его до высокого уровня и довести до клуба уровня УПЛ. В этом сезоне я сосредотаюсь именно на этих задачах».
Ранее сообщалось о том, что топ-менеджер клуба Второй лиги Украины неожиданно покинул свой пост.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразилец – об Иньесте
Юный форвард забил более 1000 голов за 4 сезона с россонери