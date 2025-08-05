Ньюкасл после турне в Южной Корее забыл Мэтта Таргетта в Сеуле
Английский футболист находится в безопасности
«Ньюкасл» забыл в Сеуле английского защитника Мэтта Таргета. Об этом сообщает журналист Фрэнк Чиппа.
По информации источника, 4 августа команда возвращалась из турне, которое походило в Сеуле, назад в Англию. По прибытию в команде обнаружили отсутствие Мэтта Таргета.
С футболистом связались, он пребывает в безопасности. Уже 5 августа он отправился домой в Англию.
В прошедшем сезоне Мэтт Таргетт провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Исак вернулся в «Ньюкасл» после своего побега.
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