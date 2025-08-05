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  4. Ньюкасл после турне в Южной Корее забыл Мэтта Таргетта в Сеуле
Англия
05 августа 2025, 23:43 |
89
0

Ньюкасл после турне в Южной Корее забыл Мэтта Таргетта в Сеуле

Английский футболист находится в безопасности

05 августа 2025, 23:43 |
89
0
Ньюкасл после турне в Южной Корее забыл Мэтта Таргетта в Сеуле
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэтт Таргет

«Ньюкасл» забыл в Сеуле английского защитника Мэтта Таргета. Об этом сообщает журналист Фрэнк Чиппа.

По информации источника, 4 августа команда возвращалась из турне, которое походило в Сеуле, назад в Англию. По прибытию в команде обнаружили отсутствие Мэтта Таргета.

С футболистом связались, он пребывает в безопасности. Уже 5 августа он отправился домой в Англию.

В прошедшем сезоне Мэтт Таргетт провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Исак вернулся в «Ньюкасл» после своего побега.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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