Бойкот провалился. Исак вернулся в Ньюкасл после своего побега
Александер в одиночку тренировался на клубной базе
25-летний шведский нападающий Александр Исак впервые за долгое время прибыл на клубную базу «Ньюкасла» после продолжительного бойкота со стороны форварда.
Александр отказывался тренироваться с клубом и не поехал в азиатское турне из-за желания продолжить карьеру в другой команде.
Игрок игнорировал подготовку «Ньюкасла» к сезону, тренируясь на базе испанского клуба «Реал Сосьедад», за который ранее выступал.
После неудачного бойкота Исак прибыл на базу «Ньюкасла» и в одиночестве провёл три часа на футбольном поле.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сделал предложение по Александру в размере 120 миллионов евро, однако «Ньюкасл» отказал.
В сезоне 2024/25 Александер Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
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