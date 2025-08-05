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  4. Бойкот провалился. Исак вернулся в Ньюкасл после своего побега
Англия
05 августа 2025, 07:56 | Обновлено 05 августа 2025, 08:03
877
1

Бойкот провалился. Исак вернулся в Ньюкасл после своего побега

Александер в одиночку тренировался на клубной базе

05 августа 2025, 07:56 | Обновлено 05 августа 2025, 08:03
877
1
Бойкот провалился. Исак вернулся в Ньюкасл после своего побега
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

25-летний шведский нападающий Александр Исак впервые за долгое время прибыл на клубную базу «Ньюкасла» после продолжительного бойкота со стороны форварда.

Александр отказывался тренироваться с клубом и не поехал в азиатское турне из-за желания продолжить карьеру в другой команде.

Игрок игнорировал подготовку «Ньюкасла» к сезону, тренируясь на базе испанского клуба «Реал Сосьедад», за который ранее выступал.

После неудачного бойкота Исак прибыл на базу «Ньюкасла» и в одиночестве провёл три часа на футбольном поле.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» сделал предложение по Александру в размере 120 миллионов евро, однако «Ньюкасл» отказал.

В сезоне 2024/25 Александер Исак провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 27 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Ливерпуль Ньюкасл трансферы тренировка бойкот Александер Исак трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: The Sun
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Vlodya.UA
Та чого провалився? Сороки в гарячці шукають заміну, їм зараз навіть Ваната можна підсунути лямів за 50... 
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