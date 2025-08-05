Сколько стоят самые дешевые сезонные абонементы клубов Бундеслиги?
Какая разница в ценах между абонементами в Дортмунде и Мюнхене?
Портал Transfermarkt сравнил цены на абонементы команд Бундеслиги на следующий сезон.
Во внимание были приняты самые дешевые варианты без учета скидок.
Разница между самыми дешевыми абонементами на матчи «Боруссии» Дортмунд и «Баварии» составила целых 85 евро.
Самые дешевые абонементы клубов Бундеслиги на сезон 2025/26
- 260 евро – Боруссия Дортмунд
- 252 евро – Кельн
- 245 евро – РБ Лейпциг
- 240 евро – Штутгарт
- 238 евро – Унион Берлин
- 238 евро – Гамбург
- 230 евро – Фрайбург
- 230 евро – Боруссия Менхенгладбах
- 222 евро – Вердер
- 219 евро – Аугсбург
- 213 евро – Санкт-Паули
- 210 евро – Байер
- 194 евро – Майнц
- 190 евро – Айнтрахт
- 180 евро – Гайденгайм
- 175 евро – Бавария
- 160 евро – Вольфсбург
- 150 евро – Гоффенгайм
85 Euro Unterschied zwischen Bayern und Dortmund 🤯— Transfermarkt (@Transfermarkt) August 5, 2025
🎟️ Wir haben die Dauerkartenpreise aller Bundesligisten verglichen - das ist das Ergebnis: https://t.co/lIFfrmuE8h pic.twitter.com/6f5DoTG5JD
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