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  4. Сколько стоят самые дешевые сезонные абонементы клубов Бундеслиги?
Германия
05 августа 2025, 19:50 |
369
0

Сколько стоят самые дешевые сезонные абонементы клубов Бундеслиги?

Какая разница в ценах между абонементами в Дортмунде и Мюнхене?

05 августа 2025, 19:50 |
369
0
Сколько стоят самые дешевые сезонные абонементы клубов Бундеслиги?
Getty Images/Global Images Ukraine

Портал Transfermarkt сравнил цены на абонементы команд Бундеслиги на следующий сезон.

Во внимание были приняты самые дешевые варианты без учета скидок.

Разница между самыми дешевыми абонементами на матчи «Боруссии» Дортмунд и «Баварии» составила целых 85 евро.

Самые дешевые абонементы клубов Бундеслиги на сезон 2025/26

  • 260 евро – Боруссия Дортмунд
  • 252 евро – Кельн
  • 245 евро – РБ Лейпциг
  • 240 евро – Штутгарт
  • 238 евро – Унион Берлин
  • 238 евро – Гамбург
  • 230 евро – Фрайбург
  • 230 евро – Боруссия Менхенгладбах
  • 222 евро – Вердер
  • 219 евро – Аугсбург
  • 213 евро – Санкт-Паули
  • 210 евро – Байер
  • 194 евро – Майнц
  • 190 евро – Айнтрахт
  • 180 евро – Гайденгайм
  • 175 евро – Бавария
  • 160 евро – Вольфсбург
  • 150 евро – Гоффенгайм
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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бавария Боруссия Дортмунд финансы Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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