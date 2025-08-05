«Будет состоять из...». Ахметов – про тренерский штаб Днепра 1918
Тренерский штаб будет объявлен на сайте клуба
Инвестор Антон Ахметов, являющийся конечным бенефициаром и фактическим владельцем «Днепр 1918», в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о тренерском штабе недавно зарегистрированного
– Что можете сказать о тренерском штабе?
– Мы объявим состав тренерского штаба после запуска официального сайта.
У нас будет удобная модель коммуникации – каждый житель сможет задать вопрос любому тренеру, игроку или представителю менеджмента через встроенную систему. Нам важно слышать мнение горожан.
– А уже есть кандидаты в тренерский штаб? Можно какие-то фамилии?
– Эту информацию объявим на сайте во время релиза сайта или пресс-конференции. Но могу сказать, что тренерский штаб будет состоять из бывших игроков ФК «Днепр».
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