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  4. «Будет состоять из...». Ахметов – про тренерский штаб Днепра 1918
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 19:49 | Обновлено 05 августа 2025, 20:49
1949
0

«Будет состоять из...». Ахметов – про тренерский штаб Днепра 1918

Тренерский штаб будет объявлен на сайте клуба

05 августа 2025, 19:49 | Обновлено 05 августа 2025, 20:49
1949
0
«Будет состоять из...». Ахметов – про тренерский штаб Днепра 1918
Днепр-Арена

Инвестор Антон Ахметов, являющийся конечным бенефициаром и фактическим владельцем «Днепр 1918», в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о тренерском штабе недавно зарегистрированного

– Что можете сказать о тренерском штабе?

– Мы объявим состав тренерского штаба после запуска официального сайта.

У нас будет удобная модель коммуникации – каждый житель сможет задать вопрос любому тренеру, игроку или представителю менеджмента через встроенную систему. Нам важно слышать мнение горожан.

– А уже есть кандидаты в тренерский штаб? Можно какие-то фамилии?

– Эту информацию объявим на сайте во время релиза сайта или пресс-конференции. Но могу сказать, что тренерский штаб будет состоять из бывших игроков ФК «Днепр».

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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