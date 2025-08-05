«Будет состоять из...». Ахметов – про тренерский штаб Днепра 1918

Инвестор Антон Ахметов, являющийся конечным бенефициаром и фактическим владельцем «Днепр 1918», в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о тренерском штабе недавно зарегистрированного

– Что можете сказать о тренерском штабе?

– Мы объявим состав тренерского штаба после запуска официального сайта.

У нас будет удобная модель коммуникации – каждый житель сможет задать вопрос любому тренеру, игроку или представителю менеджмента через встроенную систему. Нам важно слышать мнение горожан.

– А уже есть кандидаты в тренерский штаб? Можно какие-то фамилии?

– Эту информацию объявим на сайте во время релиза сайта или пресс-конференции. Но могу сказать, что тренерский штаб будет состоять из бывших игроков ФК «Днепр».