«Готовы к сотрудничеству». Ахметов – о том, где будет играть Днепр 1918

Инвестор Антон Ахметов, являющийся конечным бенефициаром и фактическим владельцем «Днепр 1918», в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, где футболисты:

– Где будете тренироваться и играть?

– Мы планируем проводить тренировки в нашем городе. Мы готовы к сотрудничеству с владельцем «Днепр-Арены» и тренировочной базы в Приднепровске (имущество принадлежит государству Украина в лице «Приватбанка», – прим. И.Л.). Также планируем начать переговоры по стадиону «Метеор».

В настоящее время наш юридический департамент подготовил запросы и будем ждать обратной связи.

– А если не удастся договориться с «Приватом»?

Пока вопрос с дислокацией в Днепре не решен, планируем тренироваться на базе ФК «Рух» или в с. Счастливое в Бориспольском районе Киевской области.

В планах клуба есть строительство собственной спортивной базы или долгосрочная аренда.

– Почему именно в Счастливом?

– Ведем диалог с бывшим владельцем «Арсенала» Киев об использовании его футбольной базы в селе Счастливое.