«Готовы к сотрудничеству». Ахметов – о том, где будет играть Днепр 1918
Руководство клуба рассматривает несколько вариантов
Инвестор Антон Ахметов, являющийся конечным бенефициаром и фактическим владельцем «Днепр 1918», в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, где футболисты:
– Где будете тренироваться и играть?
– Мы планируем проводить тренировки в нашем городе. Мы готовы к сотрудничеству с владельцем «Днепр-Арены» и тренировочной базы в Приднепровске (имущество принадлежит государству Украина в лице «Приватбанка», – прим. И.Л.). Также планируем начать переговоры по стадиону «Метеор».
В настоящее время наш юридический департамент подготовил запросы и будем ждать обратной связи.
– А если не удастся договориться с «Приватом»?
Пока вопрос с дислокацией в Днепре не решен, планируем тренироваться на базе ФК «Рух» или в с. Счастливое в Бориспольском районе Киевской области.
В планах клуба есть строительство собственной спортивной базы или долгосрочная аренда.
– Почему именно в Счастливом?
– Ведем диалог с бывшим владельцем «Арсенала» Киев об использовании его футбольной базы в селе Счастливое.
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