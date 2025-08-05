Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч Q3 ЛЧ против Пафоса

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

5 августа в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Пафос из Кипра

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Ответная игра запланирована на 12 августа в Лимассоле, столице Кипра.

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ одержало две победы над командой Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0).

Кипрский Пафос по сумме двух матчей обыграл Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда.

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч против Пафоса

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат, Пихаленок

Запас: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцык, Волошин, Караваев, Кабаев, Буяльский, Герреро, Биловар, Брагару, Пономаренко.