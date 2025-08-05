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  4. Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч Q3 ЛЧ против Пафоса
Лига чемпионов
05 августа 2025, 19:48 | Обновлено 05 августа 2025, 20:57
4167
9

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч Q3 ЛЧ против Пафоса

5 августа в 21:00 в Люблине пройдет игра квалификации Лиги чемпионов

05 августа 2025, 19:48 | Обновлено 05 августа 2025, 20:57
4167
9
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч Q3 ЛЧ против Пафоса
Коллаж Sport.ua. Александр Шовковский

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

5 августа в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Пафос из Кипра

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра запланирована на 12 августа в Лимассоле, столице Кипра.

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ одержало две победы над командой Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0).

Кипрский Пафос по сумме двух матчей обыграл Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда.

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч против Пафоса

Динамо: Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат, Пихаленок

Запас: Моргун, Игнатенко, Вивчаренко, Яцык, Волошин, Караваев, Кабаев, Буяльский, Герреро, Биловар, Брагару, Пономаренко.

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Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос стартовые составы Александр Шовковский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 9
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Pavel_i_C0
Михайленко і Бражко одночасно в старті. Це щось нове. Подивимось, хто буде зліва в атаці грати 
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+5
Pavel_i_C0
У Пафоса, в старті, гравці з десяти різних країн)
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
DK2025
Михайленко вместо Кабаева. Наверное, слева будет Бражко, а Михайленко как чистый опорник
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+3
Павло
Ярмоленко краще виглядає, коли у нього напарником по флангу Караваєв грає 
Ответить
-1
Олег Мандрівник
Главное чтоб против Пафоса играли без пафоса 
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-2
AK.228
Удачи СаШо и команде!!
Ответить
-6
Sergei Aalst
интересно ,каков процент будет пасов назад и поперек у номинанта?
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-12
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