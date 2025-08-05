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Лига Чемпионов
Динамо Киев
05.08.2025 21:00 - : -
Пафос
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Лига чемпионов
05 августа 2025, 00:27 | Обновлено 05 августа 2025, 00:50
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0

Динамо – Пафос. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 августа в 21:00 матч второго раунда квалификации ЛЧ

05 августа 2025, 00:27 | Обновлено 05 августа 2025, 00:50
72
0
Динамо – Пафос. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua. Александр Шовковский

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

5 августа в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Пафос из Кипра

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра запланирована на 12 августа в Лимассоле, столице Кипра.

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ одержало две победы над командой Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0).

Кипрский Пафос по сумме двух матчей обыграл Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда.

Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

Динамо – Пафос. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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