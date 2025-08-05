Динамо – Пафос. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 августа в 21:00 матч второго раунда квалификации ЛЧ
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
5 августа в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Пафос из Кипра
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответная игра запланирована на 12 августа в Лимассоле, столице Кипра.
Ранее Динамо в Q2 ЛЧ одержало две победы над командой Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0).
Кипрский Пафос по сумме двух матчей обыграл Маккаби из Тель-Авива (1:1, 1:0).
Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда.
Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, перейдет в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.
Динамо – Пафос. Квалификация Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.
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