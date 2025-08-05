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  4. Проигрывал от Украины. Внезапно скончался экс-игрок сборной Португалии
Португалия
05 августа 2025, 19:19 |
516
1

Проигрывал от Украины. Внезапно скончался экс-игрок сборной Португалии

Жорже Кошта 15 сезонов провел в составе «Порто»

05 августа 2025, 19:19 |
516
1
Проигрывал от Украины. Внезапно скончался экс-игрок сборной Португалии
CAF

На 54-м году жизни внезапно скончался звездный экс-игрок «Порту» и сборной Португалии – Жорже Кошта.

В 1990 году Кошта стал игроком Порту, в котором провел 15 сезонов и был капитаном команды. За этот период 8 раз становился чемпионом Португалии и 4 раза выигрывал кубок страны. Кстати, капитаном команды Кошту назначил Жозе Моуриньо.

В 1996 году был в заявке на оба матча против сборной Украины в квалификации к чемпионату мира 1998 года. В Лиссабоне португальцы минимально победили со счетом 1:0, а в Киеве уже торжествовала сборная Украины - 2:1. Жорж Кошта на поле не выходил, но был в заявке.

Известен скандалом в матче Лиги чемпионов в 1996 году, когда «Порту» встречался с «Миланом». Форвард итальянского клуба Джордж Веа сломал Кошти нос за то, что тот позволял себе расистские высказывания в адрес соперника.

Уже к концу игровой карьеры выступал за английский «Чарльтон» и бельгийский «Стандард», но там у игрока были конфликты с тренерами.

Также работал тренером в португальских клубах «Брага», «Ольяненсе», «Коимбра», «Пасуш де Феррейра», «Арока», «Фаренсе», «Академика де Визеу», «АВС».

Кроме того, были в его карьере клубы из Румынии, Кипра, Туниса, Индии, Франции. В свое время тренировал сборную Габона.

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Порту сборная Португалии по футболу смерть
Александр Сильченко Источник: ФК Порту
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Falko
"Програвав від України.
Раптово помер ексгравець збірної Португалії"
Не знав, що це якось пов'язано.
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