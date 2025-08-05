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Италия
05 августа 2025, 21:59 |
1303
2

Два клуба АПЛ борются за подписание Довбика

Украинский нападающий привлекает внимание «Лидса» и «Вест Хэма»

05 августа 2025, 21:59 |
1303
2
Два клуба АПЛ борются за подписание Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Лидса» и «Вест Хэма», сообщает TBR Football.

По информации источника, два клуба из Английской Премьер-лиги борются за подписание 28-летнего футболиста. «Лидс» могут покинуть сразу 2 нападающих: из клуба могут уйти Патрик Бэмфорд и Матео Джозеф. «Вест Хэм» же ищет нападающего и сейчас очень близок к подписанию Джона Виктора.

«Рома» намерена избавиться от Довбика после того как к команде присоединился Эван Фергюсон.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что клуб Лиги чемпионов заинтересован в звезде сборной Украины.

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Даниил Кирияка Источник: The Boot Room
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Комментарии 2
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Lulinnha
Ну до рождества возможна смена тренера. Но ждать и терпеть все эти разногласия с Гасперини для Довбыка трата времени и ... 
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0
Serhii P.
Нехай йде лісом та "Рома" разом з старим пердуном Гасперіні. Довбику пора валити звідти.
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