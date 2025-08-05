Клуб Лиги чемпионов заинтересован в звезде сборной Украины. Известна цена

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Вильярреала», сообщает Diario AS.

По информации источника, испанский клуб сначала был заинтересован в аренде футболиста, но «Рома» нацелена только на продажу футболиста. Итальянский клуб оценивает игрока в 30 миллионов евро, в то время как «желтая субмарина» навряд ли сможет заплатить больше 20 миллионов.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гасперини выбрал стартового нападающего «Ромы» на следующий сезон.