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Италия
05 августа 2025, 18:21 | Обновлено 05 августа 2025, 18:22
1997
1

Клуб Лиги чемпионов заинтересован в звезде сборной Украины. Известна цена

Артем Довбик привлекает внимание «Вильярреала»

05 августа 2025, 18:21 | Обновлено 05 августа 2025, 18:22
1997
1
Клуб Лиги чемпионов заинтересован в звезде сборной Украины. Известна цена
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Вильярреала», сообщает Diario AS.

По информации источника, испанский клуб сначала был заинтересован в аренде футболиста, но «Рома» нацелена только на продажу футболиста. Итальянский клуб оценивает игрока в 30 миллионов евро, в то время как «желтая субмарина» навряд ли сможет заплатить больше 20 миллионов.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гасперини выбрал стартового нападающего «Ромы» на следующий сезон.

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Вильярреал Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: AS
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Victor673256ua
Довбику мабуть краще грати в Іспанії, ніж в Італії. Але вже дуже велика різниця між цінами за трансфер
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