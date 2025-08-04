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  4. Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Италия
04 августа 2025, 20:12 |
1183
4

Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон

Артем Довбик начнет сезон в качестве дублера Эвана Фергюсона

04 августа 2025, 20:12 |
1183
4
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» итальянец Джан Пьеро Гасперини выбрал стартового нападающего «Ромы» на старт нового сезона.

По информации СМИ, «волки» начнут новый сезон с нападающим Эваном Фергюсоном в качестве стартового голеадора. Украинец Артем Довбик второй выбор у Гасперини на позицию стартового форварда. Артем так и не смог убедить тренера, этому также помешала травма.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Аталанта».

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Джан Пьеро Гасперини Эван Фергюсон Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 4
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Lulinnha
Что-то невзлюбил дед Довбыка... 
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Ondu
ну и так было очевидно что Гасперини дед самодур с завышенным чсв. Провалится
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