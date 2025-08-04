Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон

Главный тренер «Ромы» итальянец Джан Пьеро Гасперини выбрал стартового нападающего «Ромы» на старт нового сезона.

По информации СМИ, «волки» начнут новый сезон с нападающим Эваном Фергюсоном в качестве стартового голеадора. Украинец Артем Довбик – второй выбор у Гасперини на позицию стартового форварда. Артем так и не смог убедить тренера, этому также помешала травма.

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Аталанта».