Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Артем Довбик начнет сезон в качестве дублера Эвана Фергюсона
Главный тренер «Ромы» итальянец Джан Пьеро Гасперини выбрал стартового нападающего «Ромы» на старт нового сезона.
По информации СМИ, «волки» начнут новый сезон с нападающим Эваном Фергюсоном в качестве стартового голеадора. Украинец Артем Довбик – второй выбор у Гасперини на позицию стартового форварда. Артем так и не смог убедить тренера, этому также помешала травма.
В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Аталанта».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец выделил Теренса Кроуфорда
Элина в двух сетах переиграла Аманду Анисимову в четвертом круге турнира в Канаде