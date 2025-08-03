Довбик может перейти в клуб, откуда пришел человек, из-за которого выгоняют

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации итальянских СМИ, от Довбика не в восторге главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини, что является основной причиной его ухода. Интересно, что украинца рассчитывает подписать бывший клуб Гасперини «Аталанта», которая этим летом продала своего основного форварда – Матео Ретеги перебрался в «Аль-Кадисию».

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».