Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик может перейти в клуб, откуда пришел человек, из-за которого выгоняют
Италия
03 августа 2025, 00:40 |
759
0

Довбик может перейти в клуб, откуда пришел человек, из-за которого выгоняют

Артемом интересуется «Аталанта»

03 августа 2025, 00:40 |
759
0
Довбик может перейти в клуб, откуда пришел человек, из-за которого выгоняют
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик может летом сменить клуб. К футболисту проявляет интерес ряд именитых команд.

По информации итальянских СМИ, от Довбика не в восторге главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини, что является основной причиной его ухода. Интересно, что украинца рассчитывает подписать бывший клуб Гасперини «Аталанта», которая этим летом продала своего основного форварда – Матео Ретеги перебрался в «Аль-Кадисию».

В этом сезоне в активе Довбика 44 матча, 17 голов и четыре ассиста. Ранее сообщалось, что трансфер Довбика рассматривает «Ювентус».

По теме:
Борнмут выбрал клуб, куда продаст Забарного на следующей неделе
Сын топового тренера согласовал контракт с клубом Серии А
Панатинаикос перед матчем с Шахтером может подписать хавбека Ланса
Джан Пьеро Гасперини Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A Аталанта
Дмитрий Олейник Источник: CalcioBox
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Бокс | 02 августа 2025, 04:57 1
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»
Эдди ХИРН: «Мы имеем полное право назвать Усика этими словами»

Промоутер считает Александра одним из величайших боксеров

Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Бокс | 02 августа 2025, 07:48 1
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»

«Железный Майк» – о Сонни Листоне

Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Футбол | 03.08.2025, 00:42
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги-2025
Защита титула стартовала тяжело. Динамо минимально обыграло Верес
Футбол | 02.08.2025, 17:29
Защита титула стартовала тяжело. Динамо минимально обыграло Верес
Защита титула стартовала тяжело. Динамо минимально обыграло Верес
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Бокс | 02.08.2025, 02:30
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Холифилд назвал боксера, которого практически невозможно победить
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
01.08.2025, 12:07
Футбол
Джозеф Паркер объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком
Джозеф Паркер объяснил, почему Дюбуа был нокаутирован Усиком
01.08.2025, 00:56
Бокс
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
01.08.2025, 06:08
Бокс
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
02.08.2025, 08:45 4
Бокс
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
01.08.2025, 05:14 1
Бокс
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
01.08.2025, 10:21 11
Футбол
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
02.08.2025, 12:11 89
Футбол
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
01.08.2025, 05:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем