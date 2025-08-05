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Лига чемпионов
05 августа 2025, 17:59 | Обновлено 05 августа 2025, 18:21
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Экс-вратарь Динамо: «Жду креатива от Шапаренко и Пихаленка»

Владимир Цыткин об ожиданиях от первого матча киевлян против «Пафоса»

05 августа 2025, 17:59 | Обновлено 05 августа 2025, 18:21
700
0
Экс-вратарь Динамо: «Жду креатива от Шапаренко и Пихаленка»
ФК Хуст. Володимир Цыткин

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов, сделал прогноз на квалификационный поединок Лиги чемпионов между подопечными Александра Шовковского и кипрским «Пафосом», который пройдет сегодня в польском Люблине.

«Ожидаю вязкого футбола, потому что «Пафос» из тех команд, которые сами не играют и не дают этого делать визави.

Будет немало единоборств и многое будет зависеть от активности наших крайних защитников. Поскольку оборона гостей будет насыщенной, то есть надежда, что полузащитники Шапаренко и Пихаленок своими креативными действиями заставят киприотов допускать ошибки».

Склоняюсь к тому, что киевляне одержат верх – 1:0.

Ранее воспитанник «Динамо» подписал контракт со словацким клубом.

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инсайд Динамо Киев Пафос Динамо - Пафос Владимир Цыткин Лига чемпионов Николай Шапаренко Александр Пихаленок
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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