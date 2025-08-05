Экс-вратарь Динамо: «Жду креатива от Шапаренко и Пихаленка»
Владимир Цыткин об ожиданиях от первого матча киевлян против «Пафоса»
Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов, сделал прогноз на квалификационный поединок Лиги чемпионов между подопечными Александра Шовковского и кипрским «Пафосом», который пройдет сегодня в польском Люблине.
«Ожидаю вязкого футбола, потому что «Пафос» из тех команд, которые сами не играют и не дают этого делать визави.
Будет немало единоборств и многое будет зависеть от активности наших крайних защитников. Поскольку оборона гостей будет насыщенной, то есть надежда, что полузащитники Шапаренко и Пихаленок своими креативными действиями заставят киприотов допускать ошибки».
Склоняюсь к тому, что киевляне одержат верх – 1:0.
Ранее воспитанник «Динамо» подписал контракт со словацким клубом.
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