Экс-вратарь Динамо: «Жду креатива от Шапаренко и Пихаленка»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины всех возрастов, сделал прогноз на квалификационный поединок Лиги чемпионов между подопечными Александра Шовковского и кипрским «Пафосом», который пройдет сегодня в польском Люблине.

«Ожидаю вязкого футбола, потому что «Пафос» из тех команд, которые сами не играют и не дают этого делать визави.

Будет немало единоборств и многое будет зависеть от активности наших крайних защитников. Поскольку оборона гостей будет насыщенной, то есть надежда, что полузащитники Шапаренко и Пихаленок своими креативными действиями заставят киприотов допускать ошибки».

Склоняюсь к тому, что киевляне одержат верх – 1:0.

Ранее воспитанник «Динамо» подписал контракт со словацким клубом.