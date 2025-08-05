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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт со словацким клубом
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 17:26 |
482
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт со словацким клубом

Данило Моисеев подписал контракт с клубом Шаморин

05 августа 2025, 17:26 |
482
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо подписал контракт со словацким клубом
ФК Динамо. Данило Моисеев

Украинский голкипер Данило Моисеев официально подписал контракт со словацким клубом Шаморин. Об этом пишет клубная пресс-служба клуба.

По официальной информации, контракт между игроком и клубом подписан сроком на два года. Для Моисеева это первый опыт выступлений за границей.

Голкипер является воспитанником академии Динамо и имеет опыт выступлений в молодежных командах. В Шаморине рассчитывают, что молодой украинец сможет принести пользу как юношескому составу, так и основной команде.

Ранее сообщалось, что сын легенды Динамо может перейти к новичку УПЛ

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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