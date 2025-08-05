Брал Лигу чемпионов с Фейеноордом. Умер известный шведский форвард

На 83-м году жизни скончался эксфорвард сборной Швеции и нидерландского «Фейеноорда» Уве Чиндвалль.

Начинал игровую карьеру в шведском клубе ИФК из Норрчепинга. В 1962 году дебютировал за основную команду, выступавшую в сильнейшем дивизионе Швеции. В течение четырех сезонов стал основным футболистом команды и имел уникальную статистику средней результативности – 0,6 гола за игру.

В 1966 году перешел в «Фейеноорд». Чиндвалль стал настоящим лидером атак нидерландского клуба. В 144 матчах забил 129 мячей. Трижды становился лучшим бомбардиром Эредивизи.

Среди исторических достижений в Нидерландах выиграл Кубок чемпионов УЕФА (нынешняя Лига чемпионов) и стал обладателем Межконтинентального кубка.

В 1971 году вернулся в ИФК, где играл следующие четыре сезона, а завершал карьеру в «Гетеборге».

За сборную Швеции сыграл 44 матча и забил 16 мячей. Выступал на двух чемпионатах мира – в 1970 году в Мексике и в 1974 году в ФРГ.