В 28 км до соперника. В ЛЧ состоится матч с рекордно близким выездом

7 августа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретятся шведский «Мальме» и датский «Копенгаген».

«Копенгагену» на эту игру не нужно было лететь, ведь расстояние между двумя городами – всего 28 километров.

Если ехать из Копенгагена в Мальмё через Эресуннский мост с тоннелем под водой, то преодолеть это расстояние можно за 40 минут.

Команды уже встречались в еврокубках, и тогда они установили рекорд ближайшего по дистанции матча в Лиге Европы.

Тогда в Мальме команды разошлись миром 1:1, а в Копенгагене победу праздновали гости – 0:1.

На этом же этапе Лиги чемпионов киевское «Динамо» встретится с киприотским «Пафосом».