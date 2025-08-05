В 28 км до соперника. В ЛЧ состоится матч с рекордно близким выездом
«Мальме» и «Копенгаген» сыграют в третьем квалификационном раунде
7 августа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретятся шведский «Мальме» и датский «Копенгаген».
«Копенгагену» на эту игру не нужно было лететь, ведь расстояние между двумя городами – всего 28 километров.
Если ехать из Копенгагена в Мальмё через Эресуннский мост с тоннелем под водой, то преодолеть это расстояние можно за 40 минут.
Команды уже встречались в еврокубках, и тогда они установили рекорд ближайшего по дистанции матча в Лиге Европы.
Тогда в Мальме команды разошлись миром 1:1, а в Копенгагене победу праздновали гости – 0:1.
На этом же этапе Лиги чемпионов киевское «Динамо» встретится с киприотским «Пафосом».
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