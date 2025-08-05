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  4. В 28 км до соперника. В ЛЧ состоится матч с рекордно близким выездом
Лига чемпионов
05 августа 2025, 16:48 |
1132
0

В 28 км до соперника. В ЛЧ состоится матч с рекордно близким выездом

«Мальме» и «Копенгаген» сыграют в третьем квалификационном раунде

05 августа 2025, 16:48 |
1132
0
В 28 км до соперника. В ЛЧ состоится матч с рекордно близким выездом
Эресуннский мост

7 августа в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретятся шведский «Мальме» и датский «Копенгаген».

«Копенгагену» на эту игру не нужно было лететь, ведь расстояние между двумя городами – всего 28 километров.

Если ехать из Копенгагена в Мальмё через Эресуннский мост с тоннелем под водой, то преодолеть это расстояние можно за 40 минут.

Команды уже встречались в еврокубках, и тогда они установили рекорд ближайшего по дистанции матча в Лиге Европы.

Тогда в Мальме команды разошлись миром 1:1, а в Копенгагене победу праздновали гости – 0:1.

На этом же этапе Лиги чемпионов киевское «Динамо» встретится с киприотским «Пафосом».

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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