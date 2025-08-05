СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 августа

Во вторник, 5 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Мальме – Копенгаген

3.01 – 3.11 – 2.65

21:00 Динамо – Пафос

1.72 – 3.81 – 5.37

21:00 Шкендия – Карабах

5.42 – 3.77 – 1.72

21:45 Рейнджерс – Виктория Пльзень

2.12 – 3.68 – 3.55

ТЕННИС

02:30 Элина Свитолина – Наоми Осака

1.69 – 2.30

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