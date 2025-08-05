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05 августа 2025, 15:49 |
37
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

05 августа 2025, 15:49 |
37
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 августа
ФК Динамо Киев

Во вторник, 5 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Мальме – Копенгаген

Ggbet 3.01 – 3.11 – 2.65

21:00 Динамо – Пафос

Ggbet 1.72 – 3.81 – 5.37

21:00 Шкендия – Карабах

Ggbet 5.42 – 3.77 – 1.72

21:45 Рейнджерс – Виктория Пльзень

Ggbet 2.12 – 3.68 – 3.55

ТЕННИС

02:30 Элина Свитолина – Наоми Осака

Ggbet 1.69 – 2.30

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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