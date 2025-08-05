СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 5 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Мальме – Копенгаген
21:00 Динамо – Пафос
21:00 Шкендия – Карабах
21:45 Рейнджерс – Виктория Пльзень
ТЕННИС
02:30 Элина Свитолина – Наоми Осака
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