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  4. ВИДЕО. Шахтер начал путь в Афины на игру Лиги Европы
Лига Европы
05 августа 2025, 16:03 |
167
0

ВИДЕО. Шахтер начал путь в Афины на игру Лиги Европы

7 августа подопечные Арды Турана сыграют с «Панатинаикосом»

05 августа 2025, 16:03 |
167
0
ВИДЕО. Шахтер начал путь в Афины на игру Лиги Европы
ФК Шахтер

7 августа в столице Греции – Афинах состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Панатинаикос» и «Шахтер».

Матч начнется в 21:00 по Киеву на Олимпийском стадионе.

Донецкий «Шахтер» отправился автобусом в Польшу, а оттуда самолетом достанется столице Греции.

Украинская команда обыграла на своем пути финский «Ильвес» (6:0, 0:0) и турецкий «Бешикташ» (4:2, 2:0).

В случае победы над «Панатинаикосом», «горняки» встретятся в четвертом раунде квалификации Лиги Европы с турецким «Самсунспором».

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Лига Европы Панатинаикос Шахтер Донецк Панатинаикос - Шахтер видео
Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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