ВИДЕО. Шахтер начал путь в Афины на игру Лиги Европы

7 августа в столице Греции – Афинах состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Панатинаикос» и «Шахтер».

Матч начнется в 21:00 по Киеву на Олимпийском стадионе.

Донецкий «Шахтер» отправился автобусом в Польшу, а оттуда самолетом достанется столице Греции.

Украинская команда обыграла на своем пути финский «Ильвес» (6:0, 0:0) и турецкий «Бешикташ» (4:2, 2:0).

В случае победы над «Панатинаикосом», «горняки» встретятся в четвертом раунде квалификации Лиги Европы с турецким «Самсунспором».