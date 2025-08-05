ВИДЕО. Шахтер начал путь в Афины на игру Лиги Европы
7 августа подопечные Арды Турана сыграют с «Панатинаикосом»
7 августа в столице Греции – Афинах состоится матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Панатинаикос» и «Шахтер».
Матч начнется в 21:00 по Киеву на Олимпийском стадионе.
Донецкий «Шахтер» отправился автобусом в Польшу, а оттуда самолетом достанется столице Греции.
Украинская команда обыграла на своем пути финский «Ильвес» (6:0, 0:0) и турецкий «Бешикташ» (4:2, 2:0).
В случае победы над «Панатинаикосом», «горняки» встретятся в четвертом раунде квалификации Лиги Европы с турецким «Самсунспором».
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