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  4. Неймар впервые с августа 2022 года оформил дубль на клубном уровне
Бразилия
05 августа 2025, 12:24 |
187
0

Неймар впервые с августа 2022 года оформил дубль на клубном уровне

Произошло это в матче против «Жувентуде»

05 августа 2025, 12:24 |
187
0
Неймар впервые с августа 2022 года оформил дубль на клубном уровне
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар впервые с августа 2022 года отличился двумя забитыми мячами в одном матче на клубном уровне.

5 августа состоялся матч 18-го тура бразильской Серии А между командами «Сантос» и «Жувентуде». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Последний раз Неймар оформлял дубль на клубном уровне 21 августа 2022 года – во встрече между «ПСЖ» и «Лилле» (7:1). В той игре бразилец также отличился тремя результативными передачами.

В 2025 году Неймар принял участие в 19 поединках, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу статистика Жувентуде ПСЖ
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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