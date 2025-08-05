Неймар впервые с августа 2022 года оформил дубль на клубном уровне

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар впервые с августа 2022 года отличился двумя забитыми мячами в одном матче на клубном уровне.

5 августа состоялся матч 18-го тура бразильской Серии А между командами «Сантос» и «Жувентуде». Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:1.

Последний раз Неймар оформлял дубль на клубном уровне 21 августа 2022 года – во встрече между «ПСЖ» и «Лилле» (7:1). В той игре бразилец также отличился тремя результативными передачами.

В 2025 году Неймар принял участие в 19 поединках, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.