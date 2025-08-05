Сантос с дублем Неймара уверенно обыграл аутсайдера чемпионата Бразилии
Звездный бразилец существенно помог своей команде
Сантос провел матч 18-го тура бразильского чемпионата, где команда на домашней арене встречалась с аутсайдером лиги ФК Жувантуде.
Гости активнее начали поединок и сумели забить в ворота бразильского гранда, открыв счет во встрече, но гол был отменен из-за офсайда.
В конце первой половины игры за дело взялся Неймар – звездный бразилец открыл счет в матче на 37 минуте игры, оставив не у дел голкипера гостей. Уже на 40 минуте Барреаль удвоил преимущество хозяев, но Вилькер отквитал один гол на 45+1.
Во втором тайме был забит только один мяч. Неймар отличился дублем, уверенно реализовав 11-метровый. Именно звездный бразилец внес весомый вклад в спокойную победу своей команды.
Бразильская Серия А, 5 августа.
Сантос – Жувантуде – 3:1
Голы: Неймар, 37, 80, Барреаль, 40 – Вилькер, 45+1
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