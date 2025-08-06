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  4. Борнмут перед трансфером Забарного в ПСЖ обратился к Динамо. Есть решение
Франция
06 августа 2025, 04:48 |
933
0

Борнмут перед трансфером Забарного в ПСЖ обратился к Динамо. Есть решение

«Вишни» просили уменьшить процент от продажи игрока

06 августа 2025, 04:48 |
933
0
Борнмут перед трансфером Забарного в ПСЖ обратился к Динамо. Есть решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Украинцем активно интересуется «ПСЖ» – переговоры о трансфере находятся на финальной стадии.

«Борнмут» после продажи Ильи обязан компенсировать 25% процентов от суммы трансфера украинца. Сообщается, что «вишни» контактировали с «Динамо» с просьбой уменьшить процент компенсации до 20%. Ответ «Динамо» был очевиден – киевляне отказали.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Динамо Киев трансферы Борнмут трансферы АПЛ Игорь Цыганык Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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