Борнмут перед трансфером Забарного в ПСЖ обратился к Динамо. Есть решение

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Украинцем активно интересуется «ПСЖ» – переговоры о трансфере находятся на финальной стадии.

«Борнмут» после продажи Ильи обязан компенсировать 25% процентов от суммы трансфера украинца. Сообщается, что «вишни» контактировали с «Динамо» с просьбой уменьшить процент компенсации до 20%. Ответ «Динамо» был очевиден – киевляне отказали.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.