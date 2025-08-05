«Осторожно, это чемпион Кипра». Динамо предупредили накануне матча в ЛЧ

5 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Пафос» (Кипр).

Команды выйдут на поле «Motor Lublin Arena» в польском городе Люблин. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени. Накануне этого противостояния бывший игрок «бело-синих» Виктор Хлус призвал с осторожностью относиться к сопернику и избежать недооценки:

«Сейчас все научились играть в футбол, и в этом мы убеждались не раз. Три года назад украинские клубы довольно часто пересекались с кипрскими в еврокубковых турнирах. «Динамо» и «Днепр-1» встречались с АЕКом из Ларнаки и проигрывали этой команде.

Только в матче с «Аполлона» днепряне сумели одержать верх в том розыгрыше 2022/23. Если сравнивать еврокубковые победы «Пафоса», то он, конечно же, уступает таким грандам, как АПОЭЛ, «Омония», «Анартосис», АЕЛ, «Аполлон». Впрочем, именно «Пафос» в сезоне-2024/25 завоевал чемпионство на Кипре, поэтому стоит быть осторожным.

Команда исповедует атакующий футбол, ведь в ней играет большое количество легионеров. Есть среди них и бразильцы, которые всегда заряжены на атаку. Динамовцам важно ни в коем случае не допустить недооценки соперника и строго соблюдать игровую дисциплину. Если все это будет, то я уверен: положительный результат придет», – поделился мнением Хлус.