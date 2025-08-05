Динамо или Пафос? Букмекеры назвали фаворита в первом матче Лиги чемпионов

5 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Пафос» (Кипр).

Команды выйдут на поле «Motor Lublin Arena» в польском городе Люблин. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу в первом поединке. Специалисты уверены, что подопечные Александра Шовковского будут фаворитами.

Динамо Киев – 1,77

Ничья – 3,65

Пафос – 5,00

Кроме того, были опубликованы коэффициенты на проход в следующий раунд – в этом случае шансы чемпионов Украины оцениваются выше (1,52 против 2,53 у кипрского клуба).

Победитель пары «Динамо» – «Пафос» в четвертом раунде Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего в противостоянии «Лех» (Познань, Польша) – Црвена Звезда (Сербия).

Неудачник отправится в Q4 Лиги Европы и встретится либо с «Хамрун Спартанс», либо с «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).