Динамо или Пафос? Букмекеры назвали фаворита в первом матче Лиги чемпионов
Поединок третьего раунда состоится 5 августа в польском городе Люблин
5 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Пафос» (Кипр).
Команды выйдут на поле «Motor Lublin Arena» в польском городе Люблин. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу в первом поединке. Специалисты уверены, что подопечные Александра Шовковского будут фаворитами.
- Динамо Киев – 1,77
- Ничья – 3,65
- Пафос – 5,00
Кроме того, были опубликованы коэффициенты на проход в следующий раунд – в этом случае шансы чемпионов Украины оцениваются выше (1,52 против 2,53 у кипрского клуба).
Победитель пары «Динамо» – «Пафос» в четвертом раунде Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего в противостоянии «Лех» (Познань, Польша) – Црвена Звезда (Сербия).
Неудачник отправится в Q4 Лиги Европы и встретится либо с «Хамрун Спартанс», либо с «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Довбик начнет сезон в качестве дублера Эвана Фергюсона
Александер в одиночку тренировался на клубной базе