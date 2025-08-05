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  4. Динамо или Пафос? Букмекеры назвали фаворита в первом матче Лиги чемпионов
Лига чемпионов
05 августа 2025, 09:32 |
943
0

Динамо или Пафос? Букмекеры назвали фаворита в первом матче Лиги чемпионов

Поединок третьего раунда состоится 5 августа в польском городе Люблин

05 августа 2025, 09:32 |
943
0
Динамо или Пафос? Букмекеры назвали фаворита в первом матче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

5 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют киевское «Динамо» и «Пафос» (Кипр).

Команды выйдут на поле «Motor Lublin Arena» в польском городе Люблин. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния букмекеры оценили шансы команд на победу в первом поединке. Специалисты уверены, что подопечные Александра Шовковского будут фаворитами.

  • Динамо Киев – 1,77
  • Ничья – 3,65
  • Пафос – 5,00

Кроме того, были опубликованы коэффициенты на проход в следующий раунд – в этом случае шансы чемпионов Украины оцениваются выше (1,52 против 2,53 у кипрского клуба).

Победитель пары «Динамо» – «Пафос» в четвертом раунде Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего в противостоянии «Лех» (Познань, Польша) – Црвена Звезда (Сербия).

Неудачник отправится в Q4 Лиги Европы и встретится либо с «Хамрун Спартанс», либо с «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).

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Лига чемпионов Динамо Киев Пафос Динамо - Пафос котировки букмекеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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