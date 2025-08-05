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Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 10:31 |
1495
0

Полузащитник киевского Динамо провел дебютный матч в новом клубе

Роман Саленко поделился эмоциями после поединка луганской «Зари» в первом туре

05 августа 2025, 10:31 |
1495
0
Полузащитник киевского Динамо провел дебютный матч в новом клубе
ФК Динамо Киев. Роман Саленко

Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко поделился эмоциями после дебюта в составе луганской «Зари», куда он перебрался на правах аренды.

В матче первого тура подопечные Виктора Скрипника сыграли против черкасского ЛНЗ, однако команды не сумели определить победителя (0:0).

– Очень рад и благодарен за доверие тренеру. Не знаю, пришел, показал и доказал желанием. Очень приятно. Сначала не очень вошел в игру, но после воздушной тревоги как-то почувствовал уверенность и пошло.

Могли забивать. Держали мяч. Несколько раз немного подсели. Все-таки есть, куда расти – много новых игроков в команде. Дальше мы с каждой игрой будем становиться только сильнее.

– Вы говорили, что после воздушной тревоги к вам пришла уверенность. Пропало ли волнение или были наставления от главного тренера?

– Это моя первая игра, тем более в УПЛ – там, где результат важен. Да, Анатольевич (Виктор Скрипник – прим) немного помог, мы пообщались. Я выдохнул и вышел уже с холодной головой.

– Были постоянные мысли о желании забить гол в дебютном матче?

– Конечно, в каждой игре хочется забивать, честно.

– Сегодня на трибунах присутствовал ваш отец, Олег Саленко. Вы с ним разговаривали после игры?

– Еще нет. Папа участвует как болельщик – есть главный тренер. Мы общаемся, конечно, но как отец и сын.

– Говорил ли вам что-нибудь главный тренер Виктор Скрипник уже после игры? Оценивал ли ваше выступление?

– Да не очень. Думаю, что, скорее всего, на первых тренировках он будет общаться, и будем готовиться к другому сопернику, смотреть на свои ошибки в этой игре, – рассказал Саленко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск ЛНЗ Черкассы Заря - ЛНЗ Динамо Киев Роман Саленко аренда игрока
Николай Титюк Источник: SportNews
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