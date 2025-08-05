Украина. Премьер лига05 августа 2025, 09:59 | Обновлено 05 августа 2025, 10:23
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ФОТО. Ближе к команде. Клуб УПЛ провел открытую тренировку
Львовский «Рух» встретился со своими болельщиками
05 августа 2025, 09:59 | Обновлено 05 августа 2025, 10:23
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Представитель Украинской Премьер-лиги, львовский «Рух», организовал открытую тренировку для болельщиков после старта нового сезона УПЛ.
После занятия игроки уделили внимание фанатам – с удовольствием фотографировались, общались и раздавали автографы.
Клуб также организовал розыгрыш призов среди присутствующих, сделав приятные подарки болельщикам.
Напомним, что в первом туре УПЛ «Рух» минимально переиграл «Полтаву» – 2:1.
ФОТО. Ближе к команде. Клуб УПЛ провел открытую тренировку
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