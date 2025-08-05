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  4. ФОТО. Ближе к команде. Клуб УПЛ провел открытую тренировку
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 09:59 | Обновлено 05 августа 2025, 10:23
73
0

ФОТО. Ближе к команде. Клуб УПЛ провел открытую тренировку

Львовский «Рух» встретился со своими болельщиками

05 августа 2025, 09:59 | Обновлено 05 августа 2025, 10:23
73
0
ФОТО. Ближе к команде. Клуб УПЛ провел открытую тренировку
ФК Рух

Представитель Украинской Премьер-лиги, львовский «Рух», организовал открытую тренировку для болельщиков после старта нового сезона УПЛ.

После занятия игроки уделили внимание фанатам – с удовольствием фотографировались, общались и раздавали автографы.

Клуб также организовал розыгрыш призов среди присутствующих, сделав приятные подарки болельщикам.

Напомним, что в первом туре УПЛ «Рух» минимально переиграл «Полтаву» – 2:1.

ФОТО. Ближе к команде. Клуб УПЛ провел открытую тренировку

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Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига открытая тренировка фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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