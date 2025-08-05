Лидер клуба УПЛ, который попал в еврокубки, отказался покидать Украину

Вингер «Александрии» Хуан Безерра продолжит свою карьеру в чемпионате Украины, несмотря на трансферные предложения с Европы.

По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован кипрский «Арис», который сделал предложение серебряному призеру Премьер-лиги в размере 1,5 млн евро.

«Горожане» согласились отпустить своего лидера, но сам Безерра отказался на данном этапе уходить из клуба. Стоит отметить, что контракт бразильца истекает в июне 2026 году, поэтому уже зимой футболист сможет подписать предварительные контракты с другими командами.

В нынешнем сезоне Безерра сыграл три матча, однако результативными действиями не отметился. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,5 млн евро. Игрок перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2023 года из бразильского «Васко» на правах свободного агента.

Стоит отметить, что «Александрия» неудачно стартовала в чемпионате Украины 2025/26 – клуб потерпел сенсационное поражение от «Кудровки» (1:3).