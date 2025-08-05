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  4. Лидер клуба УПЛ, который попал в еврокубки, отказался покидать Украину
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 10:01 |
584
0

Лидер клуба УПЛ, который попал в еврокубки, отказался покидать Украину

Хуан Безерра отказался от предложения кипрского «Ариса» и останется в «Александрии»

05 августа 2025, 10:01 |
584
0
Лидер клуба УПЛ, который попал в еврокубки, отказался покидать Украину
ФК Александрия. Хуан Безерра

Вингер «Александрии» Хуан Безерра продолжит свою карьеру в чемпионате Украины, несмотря на трансферные предложения с Европы.

По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован кипрский «Арис», который сделал предложение серебряному призеру Премьер-лиги в размере 1,5 млн евро.

«Горожане» согласились отпустить своего лидера, но сам Безерра отказался на данном этапе уходить из клуба. Стоит отметить, что контракт бразильца истекает в июне 2026 году, поэтому уже зимой футболист сможет подписать предварительные контракты с другими командами.

В нынешнем сезоне Безерра сыграл три матча, однако результативными действиями не отметился. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,5 млн евро. Игрок перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2023 года из бразильского «Васко» на правах свободного агента.

Стоит отметить, что «Александрия» неудачно стартовала в чемпионате Украины 2025/26 – клуб потерпел сенсационное поражение от «Кудровки» (1:3).

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Александрия Хуан Альвина Безерра чемпионат Кипра по футболу Арис Лимасол трансферы трансферы УПЛ Игорь Бурбас
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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