Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обратились за форвардом. Атлетико начал переговоры с Наполи
Испания
05 августа 2025, 08:44 | Обновлено 05 августа 2025, 08:49
618
0

Обратились за форвардом. Атлетико начал переговоры с Наполи

Мадридский клуб сосредоточился на переходе Джакомо Распадори

05 августа 2025, 08:44 | Обновлено 05 августа 2025, 08:49
618
0
Обратились за форвардом. Атлетико начал переговоры с Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Джакомо Распадори

Мадридский «Атлетико» вышел на контакт с «Наполи» по поводу трансфера 25-летнего нападающего Джакомо Распадори.

Испанский клуб обратил внимание на итальянского футболиста после провала переговоров со «Штутгартом» по Энцо Мийо.

Распадори стал главным кандидатом на роль седьмого новичка мадридского клуба во время летнего трансферного окна.

«Матрасники» изучают возможности и варианты завершения сделки по Джакомо в ближайшее время.

На счету Распадори 109 поединков в составе «Наполи», в которых нападающему удалось забить 18 мячей и оформить 10 результативных передач.

Ранее мадридский клуб отпустил в аренду французского вингера в «Жирону».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс усилил состав боливийским полузащитником
Лидер клуба УПЛ, который попал в еврокубки, отказался покидать Украину
Усиление в атаку. Рома нацелилась на 20-летнего футболиста Шахтера
Джакомо Распадори Атлетико Мадрид Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
Футбол | 04 августа 2025, 21:24 1
Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер

Наставник «волков» хочет подписать Владимира Шепелева

Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Футбол | 04 августа 2025, 15:20 34
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации

В Ньоне состоялась жеребьевка третьего по силе еврокубка

Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 04.08.2025, 23:55
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Не знал даже Романо. Порту провернул секретный трансфер
Футбол | 05.08.2025, 04:38
Не знал даже Романо. Порту провернул секретный трансфер
Не знал даже Романо. Порту провернул секретный трансфер
История от Кудровки, мучения от Динамо и Шахтера, триллер Полесья и Карпат
Футбол | 05.08.2025, 08:33
История от Кудровки, мучения от Динамо и Шахтера, триллер Полесья и Карпат
История от Кудровки, мучения от Динамо и Шахтера, триллер Полесья и Карпат
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
04.08.2025, 07:23 5
Футбол
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
04.08.2025, 07:06 3
Бокс
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
04.08.2025, 00:01 2
Бокс
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 2
Теннис
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
03.08.2025, 11:52 6
Футбол
Промоутер Дюбуа должен Усику дорогой подарок после нокаута на Уэмбли
Промоутер Дюбуа должен Усику дорогой подарок после нокаута на Уэмбли
04.08.2025, 05:30 1
Бокс
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
03.08.2025, 23:05 2
Футбол
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
04.08.2025, 13:12 59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем