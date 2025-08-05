Обратились за форвардом. Атлетико начал переговоры с Наполи

Мадридский «Атлетико» вышел на контакт с «Наполи» по поводу трансфера 25-летнего нападающего Джакомо Распадори.

Испанский клуб обратил внимание на итальянского футболиста после провала переговоров со «Штутгартом» по Энцо Мийо.

Распадори стал главным кандидатом на роль седьмого новичка мадридского клуба во время летнего трансферного окна.

«Матрасники» изучают возможности и варианты завершения сделки по Джакомо в ближайшее время.

На счету Распадори 109 поединков в составе «Наполи», в которых нападающему удалось забить 18 мячей и оформить 10 результативных передач.

Ранее мадридский клуб отпустил в аренду французского вингера в «Жирону».