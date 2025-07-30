ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Цыганкову? Жирона подписала чемпиона мира
Тома Лемар ушел в аренду из «Атлетико»
Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании французского полузащитника мадридского «Атлетико» Томы Лемара.
Отмечается, что переход 29-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.
Тома Лемар имеет опыт игры на правом фланге атаки, где в «Жироне» играет украинец Виктор Цыганков.
В сезоне 2024/25 Тома Лемар провел 8 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Ранее «Жирона» официально объявила о подписании Уго Ринкона.
BENVINGUT, LEMAR! 👋— Girona FC (@GironaFC) July 30, 2025
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