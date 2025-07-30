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Испания
30 июля 2025, 23:01 | Обновлено 30 июля 2025, 23:05
1168
0

ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Цыганкову? Жирона подписала чемпиона мира

Тома Лемар ушел в аренду из «Атлетико»

30 июля 2025, 23:01 | Обновлено 30 июля 2025, 23:05
1168
0
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Цыганкову? Жирона подписала чемпиона мира
ФК Жирона. Тома Лемар

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании французского полузащитника мадридского «Атлетико» Томы Лемара.

Отмечается, что переход 29-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Тома Лемар имеет опыт игры на правом фланге атаки, где в «Жироне» играет украинец Виктор Цыганков.

В сезоне 2024/25 Тома Лемар провел 8 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее «Жирона» официально объявила о подписании Уго Ринкона.

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трансферы Жирона аренда игрока Атлетико Мадрид Тома Лемар трансферы Ла Лиги Виктор Цыганков
Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
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