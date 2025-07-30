ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент Цыганкову? Жирона подписала чемпиона мира

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании французского полузащитника мадридского «Атлетико» Томы Лемара.

Отмечается, что переход 29-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Тома Лемар имеет опыт игры на правом фланге атаки, где в «Жироне» играет украинец Виктор Цыганков.

В сезоне 2024/25 Тома Лемар провел 8 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее «Жирона» официально объявила о подписании Уго Ринкона.