Элина Свитолина – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 6 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTА 1000 в Монреале, Канада.

В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Японии Наоми Осаки (WTA 49). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Киз – Таусон. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 4:3 в пользу Наоми.

Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Мэдисон Киз, либо против Клары Таусон.

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