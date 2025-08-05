Элина Свитолина – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 1000 в Монреале
В ночь на 6 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTА 1000 в Монреале, Канада.
В четвертьфинале украинка сыграет против представительницы Японии Наоми Осаки (WTA 49). Поединок состоится третьим запуском на центральном корте после игры Киз – Таусон. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.
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Это будет восьмая встреча соперниц. Счет 4:3 в пользу Наоми.
Победительница противостояния в полуфинале поборется либо против Мэдисон Киз, либо против Клары Таусон.
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