WTA05 августа 2025, 05:24 |
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 5 августа
В десятый игровой день на канадском тысячнике выступит Элина Свитолина
05 августа 2025, 05:24 |
145
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В ночь с 5 на 6 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале состоятся матчи 1/4 финала одиночного разряда в нижней части сетки.
В десятый игровой день на канадском тысячнике выступит одна представительница Украины – Элина Свитолина.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 5 августа
WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/4 финала
Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 02:30)
Элина Свитолина [10] – Наоми Осака
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