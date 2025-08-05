В ночь с 5 на 6 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале состоятся матчи 1/4 финала одиночного разряда в нижней части сетки.

В десятый игровой день на канадском тысячнике выступит одна представительница Украины – Элина Свитолина.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 5 августа

WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/4 финала

Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 02:30)

Элина Свитолина [10] – Наоми Осака