Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 5 августа
WTA
05 августа 2025, 05:24 |
145
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 5 августа

В десятый игровой день на канадском тысячнике выступит Элина Свитолина

05 августа 2025, 05:24 |
145
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 5 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь с 5 на 6 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале состоятся матчи 1/4 финала одиночного разряда в нижней части сетки.

В десятый игровой день на канадском тысячнике выступит одна представительница Украины – Элина Свитолина.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 5 августа

WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/4 финала

Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 02:30)

Элина Свитолина [10] – Наоми Осака

По теме:
Элина Свитолина – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Елена РЫБАКИНА: «Никто не хочет заканчивать матч таким образом»
Элина Свитолина Наоми Осака WTA Монреаль расписание
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 04 августа 2025, 07:06 3
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика

Американец выделил Теренса Кроуфорда

Кудровка – лидер УПЛ. Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура
Футбол | 04 августа 2025, 22:10 13
Кудровка – лидер УПЛ. Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура
Кудровка – лидер УПЛ. Как выглядит турнирная таблица после 1-го тура

Сыграны все поединки стартового тура чемпионата Украины

Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Футбол | 04.08.2025, 05:12
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Футбол | 04.08.2025, 13:12
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
ВИДЕО. Виннер Ястремской претендует на звание лучшего удара месяца
Теннис | 04.08.2025, 14:22
ВИДЕО. Виннер Ястремской претендует на звание лучшего удара месяца
ВИДЕО. Виннер Ястремской претендует на звание лучшего удара месяца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
04.08.2025, 04:18 2
Бокс
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 27
Футбол
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути в четвертьфинал Монреаля
04.08.2025, 04:55 24
Теннис
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 2
Теннис
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
04.08.2025, 00:21 2
Футбол
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
04.08.2025, 07:23 5
Футбол
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
04.08.2025, 06:42 2
Футбол
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
03.08.2025, 12:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем