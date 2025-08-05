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  4. НАЗАРЕНКО: «Президент Полесья каждый раз заходит и рассказывает анекдот»
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 03:59 | Обновлено 05 августа 2025, 04:25
109
0

НАЗАРЕНКО: «Президент Полесья каждый раз заходит и рассказывает анекдот»

Хавбек Полесья оценил игру команды в победном матче УПЛ с Карпатами

05 августа 2025, 03:59 | Обновлено 05 августа 2025, 04:25
109
0
НАЗАРЕНКО: «Президент Полесья каждый раз заходит и рассказывает анекдот»
Профутбол. Александр Назаренко

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко прокомментировал матч против львовских «Карпат» (2:0) в 1-м туре УПЛ:

– Легко точно не было. Было очень тяжело. Очень хорошая команда против нас играла – амбициозная. Они тоже стремились попасть в еврокубки. Поэтому мы потратили очень много сил, эмоций – ради победы.

– Первый матч с «Санта-Коломой» – критика. Это стало толчком для победы 4:1 во втором?

– Скажу честно – я ничего не читал, критику, ничего такого не слышал. Я догадывался, что могут критиковать, но у нас была ещё вторая игра, и мы настраивались на неё. Мы посмотрели, разобрали первый матч с «Санта-Коломой», сделали выводы – и на вторую игру вышли с другим настроем. Самое главное – мы прошли дальше.

– Насколько тебя удивила андоррская команда? Действительно ли такой уровень, как показали, или это недооценка со стороны других?

– Они точно не слабые. Все с хорошей школой – испанцы. Я ещё смотрел матч с «Борацем», когда они играли, я уже тогда увидел, что нам с этой командой будет тяжело. Они атлетичные, очень хорошо играют с мячом. И, что очень важно, они были ментально очень хорошо подготовлены к нам.

– Какие задачи стоят перед «Полесьем» в этом сезоне? Что сказало руководство?

– У нас задачи всегда могут быть высокие. И президент клуба поставил нам задачу. Но я не буду говорить, какую – пусть это останется в клубе. Может, потом президент сам расскажет. У нас задача, можно сказать, простая, но не простая – выигрывать каждый матч и идти дальше от матча к матчу. По возможности – побеждать.

– Что сказал президент Буткевич после игры в раздевалке?

– Президент всегда заходит после таких побед и рассказывает анекдот. Это уже как традиция. Мы посмеялись, поддержали анекдот. Всегда анекдоты у него очень классные.

– В прошлом сезоне вы боролись с «Карпатами» за еврокубки. Сейчас – новый тренер, новые игроки в «Полесье». «Карпаты» тоже обновились. Это совсем другие команды?

– Если сравнивать – то мы как команда изменились. У нас новый тренерский штаб. У нас изменилась игра – и самое главное, что она изменилась в лучшую сторону. Что касается «Карпат» – то «Карпаты» и в прошлом сезоне, и в этом играют очень активно. Очень тяжело против них играть. Очень хороший у них тренер, очень хорошие футболисты. Поэтому с ними играть здесь, в Украине, всегда тяжело.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Санта-Колома Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Лига конференций Карпаты - Полесье Александр Назаренко (футболист) Геннадий Буткевич
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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