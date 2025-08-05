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Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 03:47 | Обновлено 05 августа 2025, 04:15
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ГАЙДУЧИК: «Чемпионат Украины немного отличается от еврокубков»

Хавбек Полесья рассказал о победном матче УПЛ с Карпатами

05 августа 2025, 03:47 | Обновлено 05 августа 2025, 04:15
5
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ГАЙДУЧИК: «Чемпионат Украины немного отличается от еврокубков»
Профутбол. Николай Гайдучик

Форвард житомирского «Полесья» Николай Гайдучик прокомментировал матч против львовских «Карпат» (2:0) в 1-м туре УПЛ:

– Старались выполнять указания тренерского штаба. В первом тайме это получалось лучше. Во втором тайме, конечно, где-то и немного физически уже было тяжелее, но старались придерживаться требований тренерского штаба. Поэтому скажу, что все получилось.

– Два тяжелых матча против андоррской команды. После первого – мегакритика. Во втором – победа. Насколько андоррцы действительно были сильны?

– Мы командой общались, что не нужно обращать внимание на критику. Тренерский штаб на этом акцентировал внимание. Все мы профессионалы. Мы знали, как сыграли первую игру – откровенно, плохо. И во второй игре мы должны были сделать все ради победы – и это удалось. Что касается «Санта-Коломы», скажу, что это действительно хорошая команда. Очень хорошо играет с мячом, показывает хороший комбинационный футбол. Было приятно с ними играть. Интересный опыт.

– Если сравнивать матч с «Карпатами» и «Санта-Коломой» – кто был более сложным соперником?

– Чемпионат Украины немного отличается от еврокубков, от европейских команд. У нас украинский футбол более физически изнурительный. Поэтому трудно сравнивать, кто сильнее.

– Вы новичок в команде. Уже полностью поняли, чего требует тренерский штаб? Какой футбол хочет видеть Руслан Ротань?

– С каждым матчем все лучше понимаю требования тренера. Привыкаю к партнерам, потому что все новое для меня. И считаю, что с каждым матчем мы будем еще лучше выполнять то, что требует тренерский штаб – комбинационный футбол. Мне очень нравятся требования тренерского штаба.

– Для форварда важно забивать. Вы забили в еврокубках и в УПЛ забили. Насколько довольны дебютом в «Полесье»?

– Конечно, да. Верно сказано: от форварда ждут голов. Поэтому слава Богу, только Ему, за то, что дал такую возможность. И спасибо также нашим защитникам за то, что дают такую возможность в такое непростое для нашей страны время. Большая благодарность им.

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Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты - Полесье Николай Гайдучик Санта-Колома Лига конференций
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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