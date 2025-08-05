ЛЕДНЕВ: «Каждый день учимся новому у Ротаня. Надо много думать на поле»
Хавбек Полесья рассказал об игре с Карпатами и оценил работу с новым коучем
Полузащитник житомирского «Полесья» Богдан Леднев прокомментировал матч против львовских «Карпат» (2:0) в 1-м туре УПЛ:
– Первая игра. Конечно, приятно начинать с победы. Мы очень этому рады. «Карпаты» – хорошая команда, можно сказать, наши конкуренты за высокие места. И мы очень довольны, что победили.
– Если немного вернуться к еврокубкам: после первой игры с Санта-Коломой было много критики. Как удалось переломить ситуацию и доказать обратное?
– Я считаю, что команда на второй матч вышла очень злая и показала свой уровень, что мы выше уровнем, чем эта команда. И, в принципе, счёт был закономерный.
– Руслан Ротань в команде. Насколько вы уже привыкли к новому тренеру? Что изменилось в «Полесье»?
– Очень много всего нового. Каждый день чему-то учимся. Очень много нужно думать на футбольном поле. И, в принципе, мы делаем успехи в этом, но я уверен, что мы можем быть ещё лучше.
– Был агрессивный первый тайм, всё фактически решили до перерыва. За счёт чего? Как готовились к «Карпатам», как разбирали соперника?
– На теории тренерский штаб подготовил для нас очень много информации. То есть мы знали, как будем играть, что будет делать команда соперника. И, в принципе, выполнили указания тренерского штаба и уверенно победили.
– «Полесье» всегда ставит амбициозные задачи. Какие задачи перед вами поставило руководство на этот сезон?
– Наш клуб всегда хочет бороться за самые высокие места. И футболисты, и тренерский штаб, и президент – все хотят достигать как можно более высоких целей. И мы сделаем всё для этого.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
3 августа Ярославу исполнилось 36 лет
Элина в двух сетах переиграла Аманду Анисимову в четвертом круге турнира в Канаде