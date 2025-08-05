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Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 03:34 | Обновлено 05 августа 2025, 04:15
14
0

ЛЕДНЕВ: «Каждый день учимся новому у Ротаня. Надо много думать на поле»

Хавбек Полесья рассказал об игре с Карпатами и оценил работу с новым коучем

05 августа 2025, 03:34 | Обновлено 05 августа 2025, 04:15
14
0
ЛЕДНЕВ: «Каждый день учимся новому у Ротаня. Надо много думать на поле»
ФК Полесье. Богдан Леднев

Полузащитник житомирского «Полесья» Богдан Леднев прокомментировал матч против львовских «Карпат» (2:0) в 1-м туре УПЛ:

– Первая игра. Конечно, приятно начинать с победы. Мы очень этому рады. «Карпаты» – хорошая команда, можно сказать, наши конкуренты за высокие места. И мы очень довольны, что победили.

– Если немного вернуться к еврокубкам: после первой игры с Санта-Коломой было много критики. Как удалось переломить ситуацию и доказать обратное?

– Я считаю, что команда на второй матч вышла очень злая и показала свой уровень, что мы выше уровнем, чем эта команда. И, в принципе, счёт был закономерный.

– Руслан Ротань в команде. Насколько вы уже привыкли к новому тренеру? Что изменилось в «Полесье»?

– Очень много всего нового. Каждый день чему-то учимся. Очень много нужно думать на футбольном поле. И, в принципе, мы делаем успехи в этом, но я уверен, что мы можем быть ещё лучше.

– Был агрессивный первый тайм, всё фактически решили до перерыва. За счёт чего? Как готовились к «Карпатам», как разбирали соперника?

– На теории тренерский штаб подготовил для нас очень много информации. То есть мы знали, как будем играть, что будет делать команда соперника. И, в принципе, выполнили указания тренерского штаба и уверенно победили.

– «Полесье» всегда ставит амбициозные задачи. Какие задачи перед вами поставило руководство на этот сезон?

– Наш клуб всегда хочет бороться за самые высокие места. И футболисты, и тренерский штаб, и президент – все хотят достигать как можно более высоких целей. И мы сделаем всё для этого.

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Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты - Полесье Богдан Леднев Санта-Колома Лига конференций
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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