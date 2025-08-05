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Лига конференций
05 августа 2025, 03:17 | Обновлено 05 августа 2025, 03:46
41
0

Руслан РОТАНЬ: «Журналисты оценили команду по названию и стране»

Главный тренер Полесья выиграл с командой два матча за короткий период

05 августа 2025, 03:17 | Обновлено 05 августа 2025, 03:46
41
0
Руслан РОТАНЬ: «Журналисты оценили команду по названию и стране»
Профутбол. Руслан Ротань

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал матчи против клуба «Санта-Колома» (4:1) в квалификации Q2 Лиги конференций и против «Карпат» в 1-м туре УПЛ (2:0):

– Я очень доволен ребятами. То, о чем, в первую очередь, мы с ними говорили: после еврокубковых матчей нам нужно переключиться, да, на внутренний чемпионат – это очень сложно. Я очень доволен ребятами, что, в принципе, мы сегодня были профессионалами, мы переключились на внутренние соревнования и сегодня были, как минимум в первом тайме, лучшими на футбольном поле.

Немного хочется сказать про менталитет, да, то, что мы достигли результата и не продолжили. Но я считаю, что над этим нужно еще работать и в будущем менять менталитет. Хотеть забивать больше, да, хотеть радовать болельщиков. Поэтому у нас такая задача перед нами стоит.

– После матчей в еврокубках было много критики в ваш адрес, в адрес команды. Мол, проиграли андоррцам первый матч 1:2. Но во втором уверенно выиграли и прошли дальше. Насколько важно было сохранить психологическое равновесие в такой ситуации?

– Во-первых, я доволен ребятами, что, имея, да, такой результат, мы были достаточно солидны. Мы стремились к этому результату – и мы его добились, мы вышли в следующий раунд. Это первое.

Основное, наверное, хочу сказать: у нас там критики, журналисты – они оценивают по названию страны, да? Они не смотрят на то, что эта команда в прошлогодней Лиге конференций выбила команду, которая дошла до 1/8 финала, которая в предыдущие сезоны тоже выбивала. И только, да, скажем так, их остановил АЗ Алкмаар. И я думаю, что мы сами на футбольном поле увидели, что эта команда очень качественная, с очень качественными игроками, которые заканчивали академии – испанские: Сарагоса, Реал Сосьедад, Барселона.

Поэтому, наверное, журналисты этого не увидели и оценили команду по названию и стране. А на сегодня я считаю, что не нужно никого недооценивать. Сегодня футбол выравнивается, и я думаю, как раз на нашем примере мы это увидели. Поэтому – респект только ребятам, что в этой ситуации, в которой мы оказались, мы вышли, скажем так, с высоко поднятой головой, как минимум.

– Вы сами упомянули о менталитете. Сколько времени нужно «Полесью», чтобы сформировать менталитет победителей и зрелищного футбола?

– Нам не нужно о времени говорить. Нужно – о победах. Потому что менталитет победителей работает только, когда ты побеждаешь. И когда ты как раз и вырабатываешь этот менталитет. Поэтому все зависит от того, как мы будем работать, в первую очередь, на тренировках, как мы будем на 100% выкладываться в матчах, и как мы будем часто побеждать. Поэтому, если мы будем часто побеждать – то мы будем с этим менталитетом.

– Если подытожить. В прошлом сезоне вы удивили всех, завоевали серебряные награды. Сейчас вы уже в другом клубе, где также амбициозные цели. Какие задачи поставлены перед вами и какие вы ставите сами перед собой?

– Выиграть следующий матч. Очень простая задача. Да, работать на тренировках, видеть цель следующего матча – и хочется добиваться в следующем матче победы. А когда это, скажем так, идет вместе – там мы уже увидим и скорректируем цели.

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Руслан Ротань Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Карпаты - Полесье
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
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