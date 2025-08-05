Степаненко дал совет игрокам Шахтера. Это касается Лиги Европы

Бывший игрок донецкого Шахтера Тарас Степаненко заявил, что «горняки» должны проходить в групповой этап Лиги Европы. Тарас выделил сильнейшие стороны донецкой команды.

«По силам ли Шахтеру выйти к основному этапу Лиги Европы? Конечно. Шахтер – Шахтер. Когда 13 или 15 легионеров покинули команду, Шахтер выходил из группы Лиги чемпионов.

Шахтер купил много футболистов, и у футболистов, которые были молодыми, уже есть опыт. Да, они должны играть в основном этапе Лиги Европы и ставить перед собой высокие цели – это нормально, я считаю.

Главное – работать. Матч с Бешикташем уже прошел, его нужно забыть и сохранить этот ход. Но эмоции нужно немного убрать, потому что, по-моему, на эмоциях далеко не доедешь.

Должна быть стратегия, план действий, потому что сейчас будет много переездов, начнется множество матчей сборной. Игроки Шахтера постоянно ездят в сборную, и будет большая нагрузка, поэтому нужно правильно все планировать для того, чтобы достигать на всех фронтах результата», – сказал Тарас.