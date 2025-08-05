Арда ТУРАН: «Мне нравится в Украине. Все улыбаются и пытаются помочь»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания в Украине:

«Прежде всего, что касается страны – она мне нравится, мне лично здесь нравится. Все улыбаются. Я понимаю, что сейчас непростое время для, как я сказал, нашей страны, для Украины. Потому что если я здесь – мы вместе.

Но несмотря ни на что, все улыбаются, все стараются мне помочь. Это замечательно. И для меня это важнее футбола. Поэтому спасибо всем: болельщикам, детям – всем. Я тоже стараюсь быть ближе к людям – фотографируюсь, подписываю футболки».