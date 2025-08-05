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  4. Арда ТУРАН: «Мне нравится в Украине. Все улыбаются и пытаются помочь»
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 02:31 | Обновлено 05 августа 2025, 02:53
70
0

Арда ТУРАН: «Мне нравится в Украине. Все улыбаются и пытаются помочь»

Коуч Шахтера рассказал о своих впечатлениях от пребывания в Украине

05 августа 2025, 02:31 | Обновлено 05 августа 2025, 02:53
70
0
Арда ТУРАН: «Мне нравится в Украине. Все улыбаются и пытаются помочь»
ФК Шахтер, Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания в Украине:

«Прежде всего, что касается страны – она мне нравится, мне лично здесь нравится. Все улыбаются. Я понимаю, что сейчас непростое время для, как я сказал, нашей страны, для Украины. Потому что если я здесь – мы вместе.

Но несмотря ни на что, все улыбаются, все стараются мне помочь. Это замечательно. И для меня это важнее футбола. Поэтому спасибо всем: болельщикам, детям – всем. Я тоже стараюсь быть ближе к людям – фотографируюсь, подписываю футболки».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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