Арда ТУРАН: «Мне нравится в Украине. Все улыбаются и пытаются помочь»
Коуч Шахтера рассказал о своих впечатлениях от пребывания в Украине
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран рассказал о своих первых впечатлениях от пребывания в Украине:
«Прежде всего, что касается страны – она мне нравится, мне лично здесь нравится. Все улыбаются. Я понимаю, что сейчас непростое время для, как я сказал, нашей страны, для Украины. Потому что если я здесь – мы вместе.
Но несмотря ни на что, все улыбаются, все стараются мне помочь. Это замечательно. И для меня это важнее футбола. Поэтому спасибо всем: болельщикам, детям – всем. Я тоже стараюсь быть ближе к людям – фотографируюсь, подписываю футболки».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина в двух сетах переиграла Аманду Анисимову в четвертом круге турнира в Канаде
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ