ФОТО. Назван лучший игрок Шахтера в матче против Эпицентра
Бразилец Кауан Элиас отметился победным голом в стартовой игре сезона УПЛ
Назван лучший игрок донецкого Шахтера в матче против Эпицентра (1:0) в первом туре УПЛ.
Бразилец Кауан Элиас – лучший игрок матча горняков против Эпицентра по версии болельщиков.
Нападающий донецкого клуба отметился победным голом в игре стартового тура сезона УПЛ.
Матч завершился минимальной победой «Шахтера» над «Эпицентром» со счетом 1:0.
Победный гол 19-летний бразильский форвард Кауан Элиас забил на 79-й минуте.
ВИДЕО. Кауан Элиас забил победный гол Шахтера в матче с Эпицентром
ФОТО. Кауан Элиас назван лучшим игроком Шахтера в матче с Эпицентром
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