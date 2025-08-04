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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 22:59 | Обновлено 04 августа 2025, 23:06
185
1

ФОТО. Назван лучший игрок Шахтера в матче против Эпицентра

Бразилец Кауан Элиас отметился победным голом в стартовой игре сезона УПЛ

04 августа 2025, 22:59 | Обновлено 04 августа 2025, 23:06
185
1
ФОТО. Назван лучший игрок Шахтера в матче против Эпицентра
ФК Шахтер. Кауан Элиас

Назван лучший игрок донецкого Шахтера в матче против Эпицентра (1:0) в первом туре УПЛ.

Бразилец Кауан Элиас – лучший игрок матча горняков против Эпицентра по версии болельщиков.

Нападающий донецкого клуба отметился победным голом в игре стартового тура сезона УПЛ.

Матч завершился минимальной победой «Шахтера» над «Эпицентром» со счетом 1:0.

Победный гол 19-летний бразильский форвард Кауан Элиас забил на 79-й минуте.

ВИДЕО. Кауан Элиас забил победный гол Шахтера в матче с Эпицентром

ФОТО. Кауан Элиас назван лучшим игроком Шахтера в матче с Эпицентром

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Шахтер лучший игрок Кауан Элиас
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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