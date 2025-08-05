Воспитанник Шахтера: «Там провели тест, он показал, что Чигринский...»

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Вадим Шаврин рассказал, почему украинский защитник Дмитрий Чигринский не заиграл в Барселоне. Футболист сделал сенсационное заявление.

«Расширялись слухи, что, якобы, в Барселоне провели тест, который показал, что Дима не соответствует своему возрасту. Нюансов я не знаю.

Чигринский был надежным защитником, поэтому Гвардиола и пригласил его в команду. Хотя, если сравнить с Ракицким, то я считаю, что Ярик на порядок сильнее. Не в образе Диме, конечно. Со всем тем один уехал в Барселону, а второй – нет. Так бывает в футболе, – сказал Шаврин.

Дмитрий Чигринский в качестве игрока провел 470 матчей на клубном уровне, отличившись 28 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Также в его активе 19 трофеев, среди которых выигран Клубный чемпионат мира, чемпионство в Испании, Лига Европы и 8 побед в чемпионате Украины.