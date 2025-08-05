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Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 03:32 | Обновлено 05 августа 2025, 03:33
314
0

Воспитанник Шахтера: «Там провели тест, он показал, что Чигринский...»

Вадим Шаврин сделал откровенное заявление о Дмитрии Чигринском

05 августа 2025, 03:32 | Обновлено 05 августа 2025, 03:33
314
0
Воспитанник Шахтера: «Там провели тест, он показал, что Чигринский...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Вадим Шаврин рассказал, почему украинский защитник Дмитрий Чигринский не заиграл в Барселоне. Футболист сделал сенсационное заявление.

«Расширялись слухи, что, якобы, в Барселоне провели тест, который показал, что Дима не соответствует своему возрасту. Нюансов я не знаю.

Чигринский был надежным защитником, поэтому Гвардиола и пригласил его в команду. Хотя, если сравнить с Ракицким, то я считаю, что Ярик на порядок сильнее. Не в образе Диме, конечно. Со всем тем один уехал в Барселону, а второй – нет. Так бывает в футболе, – сказал Шаврин.

Дмитрий Чигринский в качестве игрока провел 470 матчей на клубном уровне, отличившись 28 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Также в его активе 19 трофеев, среди которых выигран Клубный чемпионат мира, чемпионство в Испании, Лига Европы и 8 побед в чемпионате Украины.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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