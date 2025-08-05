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  4. Лука МОДРИЧ: «Милан был моей любимой командой в Италии»
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 01:52 |
97
0

Лука МОДРИЧ: «Милан был моей любимой командой в Италии»

Хорват рад присоединиться к итальянскому гранду

05 августа 2025, 01:52 |
97
0
Лука МОДРИЧ: «Милан был моей любимой командой в Италии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский ветеран «Милана» Лука Модрич рассказал о своих целях в расположении итальянского гранда. Хорват заявил, что в детстве фанатов от «Милана».

«Я вырос, смотря итальянский футбол, и «Милан» был моей любимой командой в Италии – его многие поддерживали. Еще потому, что моим кумиром был Бобан, поэтому у меня всегда было особое отношение к «россонери».

Мы помним "Милан" как одну из лучших команд в мире. Нельзя довольствоваться посредственным сезоном или просто выходом в Лигу чемпионов. Это мое видение «Милана», но в то же время нужно оставаться скромными: нужно много работать, чтобы вернуть команду на вершину.

Я очень амбициозен и хочу передать это команде. Минимальная задача – попадание в ЛЧ, но «Милан» должен бороться за трофеи. Это моя цель – и она должна быть общей для всех, кто работает в клубе. Но при этом следует оставаться скромными и строить крепкую команду.

У меня положительное чувство. Да, прошлый сезон не был удачным для «Милана», но это уже прошлое. Надо работать и с уверенностью смотреть вперед», – сказал Лука.

Лука подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2026 с опцией продления на один год до 30 июня 2027 года.

За 13 сезонов в составе «бланкос» хорват забил 43 гола в 597 играх и стал самым успешным игроком испанского клуба за все времена: шесть Лиг чемпионов, пять клубных чемпионатов мира, один межконтинентальный кубок, пять суперкубков Европы, четыре титула Ла Лиги.

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Лука Модрич Серия A чемпионат Италии по футболу Милан
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sport Italia
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