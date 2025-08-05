Форвард Оболони: «И мы, и Металлист 1925 хотели победить»

Форвард «Оболони» Денис Устименко поделился эмоциями после матча первого тура УПЛ, где его команда сыграла в «сухую» ничью против харьковского Металлиста 1925 (0:0).

– Денис, стартовый матч сезона завершился без голов. В игре было немного моментов. Насколько, по вашему мнению, такой результат закономерен?

– По моему мнению, результат закономерен, потому что как у нас, так и у Металлиста 1925 года было немного моментов. Возможно, два-три оживленных момента в первом тайме – мой удар головой, момент Бычека, и еще помню дальние удары у Металлиста. А вообще игра была оживленная, больше о борьбе, о подборе мяча. Мы хотели победить, и Металлист 1925 тоже, но получилось 0:0 — закономерно.

– Металлист 1925 существенно усилился летом, к ним присоединились даже игроки сборной Украины. Удивил ли соперник?

– Мы много матчей по сборам Металлиста 1925 просмотрели, готовились к ним серьезно. Нам тренеры все показали и объяснили. Я считаю, что мы хорошо подошли к этой игре. Да, не удалось победить, но старались выполнить все, что просил тренер, в полную силу.

– Во втором тайме вам понадобилась замена. Что произошло?

– Судороги схватили обе ноги. К сожалению, уже не мог продолжить матч. Схватили не в лучший момент, но сейчас все хорошо.