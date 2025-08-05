Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Форвард Оболони: «И мы, и Металлист 1925 хотели победить»
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 03:12 |
20
0

Форвард Оболони: «И мы, и Металлист 1925 хотели победить»

Футболист пообщался с журналистами после матча УПЛ

05 августа 2025, 03:12 |
20
0
Форвард Оболони: «И мы, и Металлист 1925 хотели победить»
ФК Оболонь. Денис Устименко

Форвард «Оболони» Денис Устименко поделился эмоциями после матча первого тура УПЛ, где его команда сыграла в «сухую» ничью против харьковского Металлиста 1925 (0:0).

– Денис, стартовый матч сезона завершился без голов. В игре было немного моментов. Насколько, по вашему мнению, такой результат закономерен?

– По моему мнению, результат закономерен, потому что как у нас, так и у Металлиста 1925 года было немного моментов. Возможно, два-три оживленных момента в первом тайме – мой удар головой, момент Бычека, и еще помню дальние удары у Металлиста. А вообще игра была оживленная, больше о борьбе, о подборе мяча. Мы хотели победить, и Металлист 1925 тоже, но получилось 0:0 — закономерно.

– Металлист 1925 существенно усилился летом, к ним присоединились даже игроки сборной Украины. Удивил ли соперник?

– Мы много матчей по сборам Металлиста 1925 просмотрели, готовились к ним серьезно. Нам тренеры все показали и объяснили. Я считаю, что мы хорошо подошли к этой игре. Да, не удалось победить, но старались выполнить все, что просил тренер, в полную силу.

– Во втором тайме вам понадобилась замена. Что произошло?

– Судороги схватили обе ноги. К сожалению, уже не мог продолжить матч. Схватили не в лучший момент, но сейчас все хорошо.

По теме:
ГАЙДУЧИК: «Чемпионат Украины немного отличается от еврокубков»
ЛЕДНЕВ: «Каждый день учимся новому у Ротаня. Надо много думать на поле»
Руслан РОТАНЬ: «Журналисты оценили команду по названию и стране»
Денис Устименко Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Оболонь - Металлист 1925
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Теннис | 05 августа 2025, 02:13 18
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной

Марта после первого сета отказалась продолжать борьбу из-за проблем с запястьем

Воспитанник Шахтера: «Там провели тест, он показал, что Чигринский...»
Футбол | 05 августа 2025, 03:32 0
Воспитанник Шахтера: «Там провели тест, он показал, что Чигринский...»
Воспитанник Шахтера: «Там провели тест, он показал, что Чигринский...»

Вадим Шаврин сделал откровенное заявление о Дмитрии Чигринском

Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Футбол | 04.08.2025, 05:12
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Бокс | 04.08.2025, 08:12
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
Футбол | 04.08.2025, 06:42
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
ЗИДАН: «Играть за этот клуб было моей мечтой, но она не осуществилась»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
03.08.2025, 11:36
Футбол
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
04.08.2025, 00:21 2
Футбол
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 2
Теннис
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
04.08.2025, 04:18 2
Бокс
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
03.08.2025, 23:05 2
Футбол
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
03.08.2025, 08:19 4
Бокс
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
04.08.2025, 02:57
Футбол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
04.08.2025, 06:06 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем