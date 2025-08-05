Лидер Оболони: «Из-за поля в Житомире хватали судорги»

Лидер столичной «Оболони» Сергей Суханов поделился эмоциями после матча первого тура УПЛ, где его команда сыграла в «сухую» ничью против харьковского Металлиста 1925 (0:0).

– Сергей, 0:0 в первом туре против Металлиста 1925. По вашему мнению, это удачный результат для Оболони?

– По-моему, да. Первые туры всегда такие втягивающие, можно сказать. Я полагаю, что закономерный результат и одно очко.

– В матче было немного моментов, но в глаза бросились постоянные судороги в конце игры. Как вы можете это объяснить? Это следствие изнурительных сборов или, возможно, высокого темпа?

– По моему мнению, это из-за покрытия поля судороги, потому что у нас более сухое поле там, где мы тренируемся, а здесь его полили и нет такого трения, мяч двигается быстрее. Все нужно быстрее делать, от этого, наверное, и эти судороги.

– Чем-то сегодня удивил соперник?

– Ничем не удивил. Мы готовились к ним и то, что тренерский штаб нам рассказал перед игрой, разобрал соперника и сказал, как нам действовать в своих позициях. Ничего особенного у них не было. Считаю, что подготовились к сопернику хорошо.

– Поделитесь, пожалуйста, какие цели на сезон озвучивались?

– Пока не озвучивались, хотелось бы занять место выше, чем в прошлом сезоне. Мы не понимаем, что будет дальше. Еще в таких условиях играем. Мы благодарим Вооруженные силы Украины, что можем заниматься любимым делом. И что-то там планировать, что-то говорить – не вижу смысла.